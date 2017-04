R.SA-Böttcher packt die Rollschuhe aus Thomas Böttcher hat den Kriebsteiner Rollsportclub besucht. Außer lustigen Sprüchen hatte er auch Geld dabei.

Radiomoderator Thomas Böttcher hat die Mitglieder des Kriebsteiner Rollsportclubs 1961 besucht. © privat

So richtig geheuer scheinen Radiomoderator Thomas Böttcher die Rollschuhe nicht zu sein. Die hat er am Donnerstag geschnürt und mit den Mitgliedern des Kriebsteiner Rollsportclubs 1961 einige Runden durch die Turnhalle in Kriebethal gedreht. Im Gepäck hatte er einen Scheck über 1 000 Euro. Die hatten die Kriebsteiner bei der gemeinsamen Aktion „Vereinssache“ des Radiosenders R.SA und der AOK Plus gewonnen. Vereinssprecher Thomas Falb erzählt: „Ich habe uns vor drei Wochen einfach mal angemeldet. Vor einer Woche gab es die ersten Gespräche. Und am Donnerstagfrüh hat das plötzlich das Telefon geklingelt und dann stand Thomas Böttcher bei uns in der Halle.“

Der Radiomoderator aus Döbeln habe sich gar nicht mal so schlecht angestellt. Auf einem Video ist zu sehen, wie „der Böttcher“, wie er nur genannt wird, an die gepolsterte Wand fährt. „Ich glaube, die Wackler hat er absichtlich eingebaut“, sagt Thomas Falb. Böttcher sagte, er habe das letzte Mal vor 25 Jahren auf Rollschuhen gestanden. Spaß hatten alle auf jeden Fall, sagte Thomas Falb. Die 1 000 Euro hat der Verein schon verplant: „Wir kaufen neue Gleiter für die Läuferinnen und Poloshirts“, sagt der 29-Jährige. (DA/sol)

