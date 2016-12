Rowdys attackieren Autofahrer

© dpa

Am Samstagabend um kurz vor 19 Uhr warfen unbekannte Täter Steine und Äste über die Schallschutzwand. Dabei beschädigten sie mindestens 10 Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen.



Um bis zur Autobahn zu gelangen, durchtrennten die Werfer den Wildschutzzaun an der Richtungsfahrbahn Eisenach, schreibt die Polizei. Die bisher bekannten Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen bei rund 3 000 Euro. Glücklicherweise wurde durch die Attacken niemand verletzt.



An der Fahndung nach den Rowdys nahmen Polizisten mehrerer Reviere, ein Fährtenhund kam zum Einsatz und auch ein Polizeihubschrauber - doch bislang ohne Erfolg. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei männliche Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren handeln.



Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter der Rufnummer 0351 / 483 22 33. (szo)

Polizeibericht vom 11. 12. zurück 1 von 10 weiter Zwei tatverdächtige Räuber gestellt Zeit: 10.12.2016, 03.10 Uhr Ort: Dresden, Lennestraße Ein Mann (26) und eine Frau (32) befanden sich auf dem Heimweg, als sie plötzlich von zwei unbekannten Männern attackiert wurden. Ein Angreifer schlug den Mann zu Boden und der zweite Täter trat ihn mehrmals gegen den Kopf. Die Frau stießen sie weg und entrissen ihr dabei die Handtasche mit Bargeld, Ausweisen und Handy. Die beiden Geschädigten wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Die Räuber erbeuteten rund 400 Euro. Durch die sofortige Fahndung stellten Polizisten die beiden Tatverdächtigen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 20 Jahren sind moldawische Staatsangehörige und sitzen in U-Haft. (szo) Schwerer Raub Zeit: 10.12.2016, 06.30 Uhr Ort: Dresden, Trinitatisplatz, Haltestelle Straßenbahn Ein unbekannter männlicher Täter näherte sich mit seinem Fahrrad von hinten einer Frau (31) und riss ihr das Telefon aus der Hand. Als die Frau ihr Eigentum zurückforderte und nach dem Handy griff, hielt ihr der Täter ein Messer entgegen - die Frau griff in die Klinge und verletzte sich. Der Räuber schubste die Frau, zückte ein zweites Messer und forderte Geld von seinem Opfer. Die Frau konnte jedoch flüchten. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall und nimmt Hinweise entgegen unter 0351 / 483 22 33. Einbruch in Pkw Zeit: 07.12.2016, 17.00 Uhr bis 10.12.2016, 07.00 Uhr Ort: Dresden, Sudhausweg Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch Aufstechen des Schlosses der Fahrertür in einen VW-Polo und entwendeten daraus das Autoradio, DVDs und Lautsprecherboxen im Wert von rund 300 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt knapp 350 Euro. Pkw gestohlen Zeit: 08.12.2016 bis 10.12.2016, 09.15 Uhr Ort: Dresden, Zum Turmberg Autodiebe stahlen einen gesichert abgestellten schwarzen BMW. Das im Juni 2014 zugelassene Fahrzeug hat einen Zeitwert von knapp 25000 Euro. (szo) Einbruch in Bus Zeit: 09.12.2016, 16.00 Uhr bis 10.12.2016, 20.30 Uhr Ort: Dresden, Blasewitzer Straße Einbrecher hebelten auf einem Betriebsgelände die Tür eines abgestellten Busses MAN auf. der zum Blutspenden genutzt wird. Die Einbrecher entwendeten zwei Laptops im Wert von rund 500 Euro, der entstandene Sachschaden beläuft sich ungefähr auf dieselbe Summe. (szo) Einbruch in eine Nachtbar Zeit: 10.12.2016 bis 11.12.2016, 00.15 Uhr Ort: Dresden, Richard-Strauss-Platz Einbrecher drangen durch den Notausgang in eine Nachtbar ein, brachen einen Zigarettenautomaten sowie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus die Zigaretten und das Bargeld. (szo) Einbruch in eine Fleischerei Zeit: 08.12.2016, 20.00 Uhr bis 09.12.2016, 03.40 Uhr Ort: Dresden, Merianplatz Einbrecher hebelten das Fenster einer Fleischerei auf, drangen ein und versuchten erfolglos die Kühlraumtür und eine weitere Tür aufzubrechen. Aus einem Kasseneinschub entwendeten die Täter rund 100 Euro in Münzen. (szo) Kellerbrand Zeit: 09.12.2016, 04.50 Uhr Ort: Dresden, Lockwitzer Straße Aus bisher unbekannter Ursache brannte es im Keller eines Reihenendhauses. Das Feuer beschädigte eine Werkbank und mehrere Hängeschränke. Personen wurden nicht verletzt. (szo) 13 Pkw aufgebrochen Zeit: 08.12.2016 bis 09.12.2016, 06.30 Uhr Ort: Dresden, Frankfurter Straße Autoknacker brachen in 13 regulär geparkte Autos ein und entwendeten daraus Autoradios und werksseitig verbaute Radio-Navigationssysteme. In einem Fall wurden die beiden Frontscheinwerfer eines Pkw Skoda ausgebaut und entwendet. (szo) Einbruch in Fischgeschäft Zeit: 08.12.2016, 23.30 Uhr bis 09.12.2016, 08.00 Uhr Ort: Dresden, Bischofsweg Einbrecher drangen vermutlich durch ein angekipptes Fenster in das Geschäft ein und durchsuchten alle Räume. Sie entwendeten zwei Laptops im Wert von knapp 500 Euro sowie Wechselgeld in Höhe von rund 200 Euro. (szo)

