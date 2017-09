Fußball Landespokal Routine setzt sich durch TuS Weinböhla betreibt zwar großen Aufwand, wird aber beim 1:2 gegen Neusalza-Spremberg nicht dafür belohnt.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Für den Landesklasse-Aufsteiger TuS Weinböhla ist das Abenteuer Sachsenpokal nach der 2. Runde beendet. Gegen den FSV Neusalza-Spremberg gab es eine 1:2 (1:1)-Niederlage.

„Am Ende hat sich halt die Routine, die eiskalte Chancenverwertung durchgesetzt. Für uns war es eine sehr gute Lerneinheit gegen einen wirklich starken Gegner“, zog Weinböhlas Trainer Yves Würgau Fazit. Obwohl bei den Gästen die beiden Ex-Bischofswerdaer Ralf Marrack und Petr Novotny sowie der kurzfristig nach Niesky gewechselte Martin Vojtesek fehlten, konnte Trainer Andre Kohlschütter eine ausgeschlafene und namhafte Truppe an den Start bringen.

Dagegen wirkte Weinböhla in den Anfangsminuten dieser Partie ängstlich und gehemmt. „Wir bekamen keinen Zugriff auf das Spiel, der Führungstreffer für die Gäste war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient“, musste Würgau anerkennen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Paul Kant brachte die Neusalzaer in der 20. Minute nach vorn.

Dieser Rückstand war ein Weckruf für die Hausherren. „Wir kamen immer besser in die Begegnung, erarbeiteten uns peu-a-peu mehr Spielanteile“, sagte der Coach. In der 38. Minute traf Andreas Schneider ebenfalls durch einen verwandelten Foulstrafstoß zum Ausgleich. Kurz darauf hatte Florian Lützner sogar den Führungstreffer auf dem Fuß, verzog aber knapp. In die Pausenkabinen ging es mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, das den Kontrahenten alle Chancen ließ.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir von Beginn an Druck ausüben, den Gegner sofort verunsichern“, gab Würgau als Marschroute für die zweiten 45 Minuten aus. Aber auch die Elf aus der Oberlausitz kam mit Volldampf aus der Pause und es entwickelte sich ein deftiger Schlagabtausch mit gefährlichen Szenen vor beiden Toren. Ein Kopfballtreffer von Felix Schmid wurde vom Schmiedeberger Schiedsrichter Patrick Langhelm nicht gegeben. Der Unparteiische begründete seine Entscheidung: „Der Spieler hat sich bei dem Kopfball beim Gegner aufgestützt.“ Auf der Gegenseite rasierte ein Kopfball nach einem Eckstoß die Lattenoberkante. Drei Minuten später nutzten die Kicker aus Neusalza-Spremberg einen Konter zum entscheidenden 2:1. Torschütze war erneut Kant, der erst im Sommer vom Heidenauer SV zum FSV gewechselt war. „Wir waren zwar in der Abwehr in Überzahl, haben aber den Konter schlecht verteidigt, so dass der Gegner vollenden konnte“, ärgerte sich Würgau: „Wir belohnen uns eben nach wie vor für den hohen Aufwand zu wenig. In der Kreisoberliga geht so etwas noch, aber eine Klasse höher wird eben so eine Chance wie dieser Konter clever und mit Übersicht ausgenutzt. Daran müssen wir weiterhin arbeiten.“

Der Weinböhlaer Übungsleiter hofft, dass sich die Personalsituation in seiner Mannschaft in den kommenden Wochen etwas entspannt. Mit Sascha Wendel, Julian Diener, Tom Reichelt, Marcus Wilde und Robin Frisch standen erneut einige Spieler nicht zur Verfügung. Am kommenden Sonnabend steht die nächste Bewährungsprobe mit dem Auswärtsauftritt beim BSV Sebnitz auf dem Programm. „Das wird ganz schwer, aber vielleicht können wir eine Überraschung schaffen“, blickt Würgau schon voraus.

