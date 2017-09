Routine im Asyl-Betrieb Der Landkreis hat die meisten Wohnungen wieder gekündigt. Unter 12 000 Ausländern sind 1 250 Asylbewerber.

Überflüssig: Asyl-Unterkünfte, wie hier am Görlitzer Flugplatz, wurden wieder geschlossen, Wohnungen gekündigt. © nikolaischmidt.de

Auf ihrem Höhepunkt vor zwei Jahren war die Flüchtlingskrise auch für den Landkreis Görlitz ein Stresstest. Allerdings kam es hier nur selten zu Konflikten, vor allem wegen der deutlich kleineren Unterkünfte als etwa im Kreis Bautzen. Die heutige Lage im Überblick.

Wie viele Flüchtlinge leben derzeit im Kreis Görlitz?

Insgesamt leben derzeit rund 1 250 Asylbewerber im Landkreis Görlitz. Das sind halb so viele wie im Januar 2016. Drei von vier dieser Menschen warten noch auf einen Bescheid, ein weiteres Viertel hat schon eine Ablehnung erhalten, lebt aber derzeit aus verschiedenen Gründen noch im Kreis Görlitz; sie können Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt haben oder werden beispielsweise wegen einer Krankheit nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt. Für diese 1 250 Menschen muss der Landkreis die Unterbringung organisieren.

Aus welchen Ländern kommen diese Menschen?

Die mit Abstand größte Gruppe kommt aus dem Bürgerkriegsland Syrien. 896 Bewerber stammen von dort. Die nächst größeren Gruppen kommen aus Afghanistan (133) und dem Irak (95). Unter den Asylbewerbern sind derzeit 23 Tunesier – dies sind in der Regel junge Männer, die ohne Familie nach Deutschland gekommen sind. Ihre Chance, Asyl zu erhalten, liegt laut einer Statistik des Landkreises aber unter 6,50 Prozent. Zum Vergleich: Syrer werden zu 94,3 Prozent anerkannt, Iraker zu 61,6 Prozent.

Was hat der Landkreis mit den vielen angemieteten Wohnungen gemacht?

Vor einem Jahr hatte der Landkreis in verschiedenen Städten insgesamt 400 Wohnungen für Asylbewerber angemietet. Als sich die Situation vor einem Jahr deutlich entspannt hat, mussten viele Mietverträge und Dienstleistungsverträge wieder gekündigt werden. Dabei habe sich Görlitz aber an alle vertraglichen Fristen gehalten, betont Dezernentin Heike Zettwitz. Derzeit unterhält der Landkreis noch 92 Wohnungen, verteilt auf Zittau (16), Weißwasser (15), Görlitz (14), Rothenburg (13) und Löbau (10). 734 Asylbewerber wohnen in den sechs Gemeinschaftsunterkünften in Löbau, Zittau, Markersdorf, Friedersdorf, Niesky und Weißkeißel.

Wie hoch ist der Ausländeranteil im Kreis Görlitz insgesamt?

Mit einer Quote von 3,5 Prozent ist der Ausländeranteil hier nach Aussage von Dezernentin Heike Zettwitz sachsenweit am höchsten. Doch wie der Durchschnitt eben ist, kann er die Veränderungen der vergangenen Jahre nur bedingt wiedergeben. Denn der Ausländeranteil in den Städten liegt um ein Vielfaches höher als in den Dörfern. Einen der höchsten im Kreis hat die Stadt Görlitz mit knapp zehn Prozent. Asylbewerber machen allerdings weniger als ein Viertel dieser insgesamt 12 000 Menschen ohne deutschen Pass aus. Die meisten Ausländer stammen aus anderen EU-Ländern , vor allem aus Polen.

Stimmt es, dass syrische Flüchtlinge in der Regel gut ausgebildet sind?

Nach Einschätzung der Kreisverwaltung trifft das nur auf die Menschen zu, die in der ersten Flüchtlingswelle aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. Damals waren überdurchschnittlich viele Akademiker unter den Asylsuchenden. Seit zwei Jahren kommen vorwiegend Menschen mit geringer Bildung. Die Zahl der Zuwanderer-Kinder an den Schülern im Landkreis hat sich seit 2012 verdoppelt. Im vorigen Schuljahr gab es knapp 3 500 Schulkinder ohne deutschen Pass, das entspricht 7,4 Prozent der Gesamtzahl.

Fallen Asylbewerber häufig mit Straftaten auf?

Die Polizei spricht insgesamt von einem unauffälligen Verhalten der allermeisten Flüchtlinge. Allerdings gebe es einzelne Personen, die immer wieder bei Straftaten erwischt werden. Zu den häufigen Taten gehört dabei das „Schwarzfahren“ in Bus und Bahn. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurden im vorigen Jahr 1 355 Straftaten aufgeklärt, bei denen die Täter zugewandert sind. Insgesamt hat die Polizei mehr als 22 000 Straftaten aufgeklärt.

