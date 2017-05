Route zur Industriekultur Ob Fabrik oder Fabrikantenvilla – die Oberlausitz ist reich an diesen Objekten. Daraus lässt sich was machen, sagen kreative Leute.

Das Granitdorf Demitz-Thumitz bietet Besonderes in der Region. Wie der Ort und auch andere Kommunen ihre Industriekultur besser vermarkten können, ist jetzt Thema. © Steffen Unger

Demitz-Thumitz bewahrt die Geschichte der Granitindustrie am Klosterberg, Kirschau, die der Textilindustrie. Zwei Beispiele für Industriekultur im Landkreis Bautzen. Wie sich leer stehende Fabriken für die Zukunft nutzen und touristisch vermarkten lassen, ist Thema eines neuen Projektes der Leader-Regionen Westlausitz und Bautzener Oberland mit dem Titel „Die Fabrik im Dorf lassen! Industriekultur in der Oberlausitz“. Auf einem öffentlichen Forum an diesem Donnerstag 17.30 Uhr im Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda, Lutherstraße 13 wird das Projekt vorgestellt. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen, sagt Marlen Martin vom Regionalmanagement der Leader-Region.

Unsere Dörfer und Städte sind nicht nur geprägt von der Landschaft, sondern auch von der wirtschaftlichen Geschichte der vergangenen Jahrhunderte. Fabriken, Fabrikantenvillen, technische Denkmale – Industriekultur begegnet uns auf Schritt und Tritt. Seit geraumer Zeit entdecken immer mehr Menschen die spannenden Geschichten, die hinter diesen „Altlasten“ stecken. Alte Industriegebäude werden wiederbelebt und für vielfältige Zwecke genutzt. Die Demitzer Steinsäge, die zum Erlebnismuseum umgebaut wurde ist dafür nur eines von vielen Beispielen.

Gemeinsam mit Ortschronisten, ehemaligen Beschäftigten und anderen am Thema interessierten Bürgern werden die Leaser-Regionalmanager der beiden benachbarten Regionen eine touristische Route entwickeln, die Gäste und Einheimische auf den Spuren der industriellen Vergangenheit der Oberlausitz führen soll. Für 2018 ist die Entwicklung weiterer touristischer Produkte zur Route geplant, zum Beispiel ein Audioguide und ein Internetauftritt. Das Projekt wird mit EU-Fördermitteln aus dem sächsischen Leader-Programm unterstützt.

Zur Region Westlausitz gehören unter anderem Bischofswerda, Frankenthal, Großharthau und Rammenau; zum Bautzener Oberland Neukirch, Steinigtwolmsdorf, Demitz-Thumitz und Schmölln-Putzkau. Um eine Anmeldung zur Auftaktveranstaltung wird gebeten. (SZ)

Kontakt: 03592 5426910 oder

m.martin@bautzeneroberland.de

www.bautzeneroberland.de

