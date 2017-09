Roulette mit Dresdner Schulen Linke, SPD und Grüne fordern mehr Grundschulen, ein neues Gymnasium für Gorbitz und die Nutzung alter Schulgebäude.

Vor gut einem Monat stellte Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) seinen aktuellen Entwurf des Schulnetzplans vor. Nun nehmen Linke, SPD und Grüne Stellung zu den Plänen der Verwaltung und kritisieren dabei vor allem, dass zu wenige Grundschulplätze vorgesehen seien. Demnach seien die Prognosen der Verwaltung in Bezug auf die Grundschulanmeldungen vor allem in den Ortsamtsbereichen Pieschen und Plauen nicht haltbar. Die Fraktionen fordern deshalb die Gründung der 146. Grundschule in Pieschen. Damit könne auch die angespannte Hortsituation an der 8. und 26. Grundschule entschärft werden. Bedarf gebe es künftig auch für eine zusätzliche Grundschule in Plauen, etwa in der Cämmerswalder Straße.

Kritik gibt es auch daran, dass die alten Schulgebäude an der Altenberger, Ginster- und Boxberger Straße ungenutzt bleiben sollen. „Anstatt die Kinder in Neubauten zu quetschen, könnten diese Standorte wiederbelebt werden“, sagt Ulrike Caspary, bildungspolitische Sprecherin der Grünen. Etwa mit einem neuen Gymnasium Gorbitz in der Ginsterstraße. Eine weitere Option wäre der Standort am Leutewitzer Ring. Dafür müsste das Berufsschulzentrum für Wirtschaft umziehen, etwa nach Prohlis in der Boxberger Straße. Anstatt das dortige Plattenbauschulhaus zu sanieren, soll ein Neubau errichtet werden.

Den Oberschul- und Gymnasialstandort an der Freiberger Straße hält Rot-Grün-Rot schlichtweg für zu klein, um dort zwei weiterführende Schulen unterzubringen. Die umstrittene Gründung des Seidnitzer Gymnasiums am Berthelsdorfer Weg, also in unmittelbarer Nähe zum neuen Gymnasium Tolkewitz, lehnen die drei Fraktionen ab. In den kommenden Wochen befassen sich die Ortsbeiräte und Schulkonferenzen mit dem Schulnetzplan. Im November entscheidet der Stadtrat. (SZ/noa)

