Rottweiler zerlegen VW-Golf Bei der Verfolgung eines Marders zeigen zwei Hunde in Dresden-Meußlitz Biss. Die Revierpflege hat jedoch ihren Preis.

Können bei der Jagd auf Marder recht verbissen sein: Rottweiler. © dpa

Eigentlich sind Marder die größeren „Feinde“ des Autos. Hunde, die eins zerlegen können, dürfte es hingegen nur selten geben. In Dresden gibt es derlei jedoch gleich zwei, berichtet am Montagmorgen die Polizei.



Die beiden Rottweiler hatten gegen 1 Uhr in der Nacht einen Einsatz in Meußlitz ausgelöst. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie nach und nach einen VW-Golf demolierten und rund 3 000 Euro Schaden verursachten. In der Polizeimitteilung heißt es, die beiden Hunde hätten einen Marder gejagt, der sich in den Motorraum des Autos flüchtete.



Um dem Marder auf den Pelz zu rücken, verbissen sich die Hunde im Kühlergrill und rissen diesen heraus. Danach musste die Stoßstange dran glauben. Kotflügel und Motorhaube wurden einer Verformungskur unterzogen und erhielten obendrein reichlich Kratzer. Der Marder blieb jedoch in seinem Versteck.



Ein Zeuge, der die Hunde bei ihrer Revierpflege beobachtete, wartete zunächst ab. Als sich die Tiere beruhigt hatten, band er sie an. Die Polizei übergab die Rottweiler der Tierrettung. Ein Halter war in der Nacht nicht zu ermitteln. (fsc)

