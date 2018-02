Rotschlammsee steht unter ständiger Überwachung

Der Grund des sogenannten Restlochs Heide V (vorn), unweit von Lauta, Lauta Dorf und Hosena gelegen, ist von einer mehrere Meter starken Schicht Rotschlamm bedeckt. In der jetzigen Form scheint die Lautawerks-Altlast im Gewässer sicher verwahrt. Foto: Uwe Schulz © Uwe Schulz

Der Betrieb des Lautawerks, dessen Aluminiumproduktion vor 100 Jahren begann und am 30. Juni 1990 endete, hat viele Umwelt-Altlasten hinterlassen. Teerteiche, die sogenannte Blaue Donau und die Rotschlammhalden gehören ebenso dazu wie das Tagebaurestloch „Heide V“, in das in den 1970er- und 1980er-Jahren eine genehmigte Einspülung von Rotschlamm erfolgte. Die Teerteichsanierung wurde bereits vor einigen Jahren realisiert. Die Sanierung der Rotschlammhalden nähert sich derzeit ihrem Abschluss. Sorgen bereitet nach wie vor die Blaue Donau in der Nachbarschaft von Lauta-Nord. Das vorhandene Drainage-System ist nicht in der Lage, das mit Phenolen verseuchte Grundwasser von der Wohnbebauung fernzuhalten. Hier wird aber an einer zeitnahen Lösung gearbeitet.

Sicher verwahrt ist derweil der Rotschlamm im Restloch „Heide V“, nachdem im vergangenen Jahr die Stabilisierung des Trenndamms zum etwas tiefer gelegenen Restloch „Heide VI“ abgeschlossen und so die Gefahr eines Dammbruchs gebannt werden konnte. Was nichts daran ändert, dass auf dem Grund des etwa 40 Hektar großen und bis zu 15 Meter tiefen Gewässers eine etwa fünf Meter mächtige Rotschlammschicht lagert. Das Wasser ist mit Schwermetallen, Natrium und Sulfaten belastet. Die komplette Einzäunung des Sees ist eine Sicherungsmaßnahme, die Überwachung des Grundwassers eine weitere.

Die Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH (Gesa) zeichnet hier als Eigentümerin verantwortlich. Welche Pläne das dem Bund gehörende Unternehmen mit dem Gewässer hat, wollte TAGEBLATT wissen. „Das seit vielen Jahren laufende Monitoring-Programm zum Nachweis, dass von den im Restloch befindlichen Rotschlämmen der Aluminiumproduktion keine Gefahr für die Umwelt, insbesondere für den Grundwasserpfad ausgeht, wird auch in den nächsten Jahren fortgeführt. Damit ist eine dauerhaft sichere Verwahrung der Rotschlämme gewährleistet“, lautete die Antwort aus Berlin, wo die Gesa ihren Sitz hat. Ob das eingezäunte Gewässer in seiner jetzigen Form damit der Dauerzustand bleiben wird, das kann laut Gesa-Auskunft „noch nicht abschließend beurteilt werden“. (rgr)

