Rotkäppchen ist eine Hexe

Diese vier Hexen stand zur Wahl © Bernd Gärtner

Bernstadt. Die letzten Minuten für die Bernstädter Hexen: Die Jugendfeuerwehr der Stadt hat dieses Jahr wieder nach der originellsten Hexe gesucht, vier standen am Sonntagabend zur Wahl: Der Kindergarten Sonnenhügel hatte eine Mumie gebastelt, die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr ging mit einer klassischen Hexe ins Rennen, die Jugendwehr mit einer Strohpuppe eines Feuerwehrmannes und die Volleyballerinnen des TSV mit einem Rotkäppchen.

Die Besucher des Hexenfeuers konnten abstimmen, die meisten Stimmen bekam am Ende das Rotkäppchen der Volleyballerinen. „Insgesamt waren etwa 400 bis 500 Besucher zu Gast bei uns“, erzählt Bernstadts Ortswehrleiter Jörg Bittrich. Nach der Wahl der originellsten Hexe zogen Kinder und Erwachsene in einem Fackelzug von der Sporthalle „Pließnitztal“ zum Jugendclub Bernstadt. Begleitet wurden sie von der Schlegeler Blaskapelle. Am Jugendclub wurde das Feuer – samt Hexen – entzündet und in den Mai gefeiert.

Weitere Feuer loderten zum Beispiel im Rosenhof in Görlitz, in Niesky, am Olbersdorfer See und am Sportplatz in Uhyst an der Spree, am Strand von Kollm Ost. Vor allem Kinder und Jugendliche hatten Spaß an dem bunten Treiben. (szo)

