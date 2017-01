Rothenburger zahlt Stütze zurück Ein Hartz-IV-Empfänger hatte sich bei der Meldepflicht auf andere verlassen. Das ging nicht gut.

Maximilian Sch.* aus Rothenburg ist ein unbescholtener, lerneifriger und pflichtbewusster junger Mann. Trotzdem saß er vor kurzem auf der Anklagebank des Amtsgerichts Weißwasser. Der Grund für den Prozess und die Vorladung an den 29-Jährigen: Er war vor drei Jahren ein Hartz-IV-Fall geworden und kam mit dem vermeintlichen Wirrwarr dieser Gesetze wohl nicht so recht klar.

Was war geschehen? Maximilian Sch. beantragte beim Jobcenter in Niesky Arbeitslosengeld II. Mitarbeiter des Jobcenters prüften die Unterlagen und bewilligten den Antrag auf Stütze. Im Zeitraum vom 1. August 2013 bis zum 31. Januar 2014 bekam der Mann das Geld. Doch schon am 18. Oktober 2013 fand der Rothenburger eine zunächst geringfügig bezahlte Arbeit. Inzwischen wurde die sogar in ein Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit umgewandelt.

Damals versäumte Maximilian Sch. jedoch, dem Jobcenter die Arbeitsaufnahme persönlich mitzuteilen. Kenntnis erlangte die Behörde wohl erst später durch das Lohnbüro des Arbeitgebers. Wann das genau war, wusste der Angeklagte aber nicht. In einer Anhörung vor dem Hauptzollamt Dresden im März 2014 teilte

