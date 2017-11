Rothenburger Wunschliste Ein besserer Nahverkehr, schnelles Internet, familienfreundliche Stadt – die Einwohner drängen auf Veränderungen.

Vielfältig und attraktiv soll das Leben in Rothenburg nicht nur beim Stadtfest sein. Deswegen stellten die Bürger nun eine Wunschliste zusammen. © Rolf Ullmann

Rothenburg ist Vorreiter in Sachen Demografie. Als eine von zwölf kleinen und mittelgroßen Kommunen hat sich die Stadt an einem von der Sächsischen Staatskanzlei initiierten Format beteiligt, das die Bedürfnisse der Einwohner in den untersuchten Städten erforschen sollte, um dem demografischen Wandel wirksam zu begegnen. Diese Daten wiederum fließen in die Weiterentwicklung von Sachsens Demografiekonzept ein. Die Teilnahme gerät beiden Seiten zum Nutzen, wie die Initiatoren finden: Die Staatskanzlei bekommt wichtige Hinweise an die Hand, die Grundlage für künftige Entscheidungen sein können. Und die Kommunen stellen eine Art Wunschliste auf, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden soll.

Vorausgegangen war eine Fragebogenaktion, bei der es darum ging, die Empfindungen der Einwohner einzufangen. Dabei kristallisierte sich heraus, dass den Rothenburgern die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Verbesserung der Bedingungen für Beschäftigte besonders wichtig ist, gefolgt von der Nutzung von Chancen für ein aktives Altern. Aber auch die digitale Vernetzung sowie die Förderung des Mittelstandes und von Gründern spielten bei den Antworten eine wichtige Rolle. Allerdings war das Interesse an der Aktion recht überschaubar. 120 Fragebogen verschickte eine Arbeitsgemeinschaft aus Landschaftsarchitekten und Stadtplanern , nur 52 kamen zurück. Auch der sich anschließende Workshop war nicht üppig besucht: Nur 28 Einwohner wollten sich zum Thema Demografie in ihrer Stadt äußern und Ideen einbringen, was für die Entwicklung ihres Ortes wichtig wäre.

Herausgearbeitet wurden immerhin Schwerpunkte: Mobilität und Naturnähe. Dies sind die beiden Dinge, die den Rothenburgern am wichtigsten sind. So geht es ihnen vor allem um die Verbesserung der öffentlichen Verkehrsverbindungen, um attraktivere Fahrplanzeiten, um schnelle Internetzugänge, um familienfreundliche Bedingungen, mit denen man sich von anderen Kommunen abheben kann. Genannt wurden aber auch Punkte, die sonst eher selten auftauchen: ein runder Tisch für die Zusammenarbeit von Schulen und Gewerbetreibenden, ein Info-Paket für Zuzügler und Willkommensgeschenke für Neugeborene. Ausgefallenster Vorschlag war die Schaffung einer Sonderwirtschaftszone.

Für Bürgermeisterin Heike Böhm waren die Ergebnisse der Aktion wenig überraschend: „Da wir uns ständig mit diesen und ähnlichen Themen beschäftigen, war das kein völliges Neuland für mich.“ Es sei aber immer gut zu wissen, dass die Aufmerksamkeit der Stadtpolitik auf den richtigen Prämissen liege.

Die Staatsregierung sei bemüht, Schlüsse aus der demografischen Entwicklung im Freistaat zu ziehen. „Das Projekt ist ein Teil davon“, so ein Sprecher der Staatskanzlei. Sachsen habe sich bereits frühzeitig um das Thema gekümmert und unterstütze die Macher in diesem Prozess. „Im konkreten Fall sollte vor allem die besondere Rolle der Kommunen als mögliche Impulsgeber für die demografische Entwicklung betont werden“, so der Sprecher weiter. Dies habe sich auch so bestätigt. Neue Förderprogramme infolge der Veranstaltungsreihe seien jedoch nicht vorgesehen. Schon seit 2007 gebe es das Landesprogramm „Förderung von Maßnahmen für die Bewältigung des demografischen Wandels“ mit bisher über 170 Projekten und einem Gesamtvolumen von rund 7,3 Millionen Euro. Sowohl die Einzelveranstaltungen der Reihe „Demografie-Fokus“ als auch die hieraus entstehenden Folgeprojekte würden über diese Demografieförderung finanziert.

Die im konkreten Rothenburger Fall als äußerst wichtig eingeschätzte Mobilität soll verbessert werden. Die Sächsische Staatskanzlei teilt dazu auf SZ-Anfrage mit, dass zum ÖPNV unter der Leitung des Sächsischen Wirtschaftsministeriums eine Kommission eingerichtet worden sei, die konkrete Vorschläge vorstellen werde. Aktuell sei es für die Neißestadt von Vorteil, eine Analyse ihres Status Quo aus demografischer Sicht erhalten zu haben. Aus den Themenschwerpunkten könnten nun individuelle Demografieprojekte erarbeitet werden. Eines davon ist schon konkret: In Zusammenarbeit mit dem Martinshof ist die Erweiterung des Mehrgenerationenhauses geplant. Die Förderung dazu wurde bereits beantragt.

