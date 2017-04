Rothenburger streiten um eine Mauer Martinshof will ein Grundstück ohne den Rest einer Scheune kaufen. Der Stadtrat beharrt darauf und vertagt das Ganze.

Auf der Wiese vor dem Renthaus wurden bereits Bodenuntersuchungen durch den Martinshof vorgenommen. Die diakonische Einrichtung will das Stück Wiese kaufen, um darauf ein neues Mehrgenerationenhaus zu bauen. Streitpunkt ist die Mauer im Hintergrund – und wer für sie künftig zuständig ist. Sie gehört zu einer früheren Scheune. © andré schulze

Rothenburg. Es hätte am Mittwoch zur besiegelten Sache werden können, dass der Grundstücksverkauf zwischen der Stadt und dem Diakoniewerk Martinshof Rothenburg unter Dach und Fach kommt. Aber es blieb beim „hätte“, denn das Gremium vertagte auf Antrag der CDU-Fraktion das Ganze. Ein Streitpunkt konnte auch an diesem Abend nicht geklärt werden: Was wird mit dem Stück Mauer, das in Verlängerung des jetzigen Mehrgenerationenhauses in Richtung Kirche steht?

Der Martinshof will eine Fläche von 820 Quadratmetern vor dem Renthaus am Stadtpark erwerben, um darauf ein neues Mehrgenerationenhaus zu bauen. Aber dieses Grundstück ziert eine Steinmauer, die einst die Außenwand der dort stehenden Scheune war. Sie hat zwar den Krieg und die DDR überlebt, müsste aber saniert werden, um standfest zu bleiben. Hinzu kommt, dass dieser Rest einer Scheune unter Denkmalschutz steht. Nicht direkt, aber im Ensemble des früheren Schlossareals, wie Bürgermeisterin Heike Böhm im Stadtrat erläuterte. Der gesamte Schlossplatz ist denkmalgeschützt, einschließlich dieser Mauer. Der Martinshof will ihr Erbe aber nicht antreten. Diakon Andreas Drese begründet das auf Nachfrage der SZ damit, dass das Geld für eine Sanierung fehlt. Und wenn die Ausgabe doch auf den Martinshof zukäme, würde sie das soziale Projekt gefährden, für das die diakonische Einrichtung ein neues Haus bauen will.

Aus diesem Grund wird ebenfalls der vorab im Technischen Ausschuss diskutierte Kompromiss abgelehnt. Demnach sollten sich Stadt und Martinshof in die Sanierungskosten der Scheunenwand jeweils zur Hälfte teilen. Stattdessen schlägt der Vorstand des Diakoniewerkes vor, die Kosten der Entsorgung der Mauerreste zu übernehmen, sollte die Mauer in den nächsten fünf Jahren einstürzen. Kulanz zeigt der Martinshof hingegen beim Kaufpreis. Die Stadt nimmt den Richtwert von 3,62 Euro pro Quadratmeter als Grundlage. Somit würde das Grundstück 2 968 Euro kosten. Diese Kulanz veranlasste Stadtrat Siegfried Schulz (Die Linke), den Kaufpreis zu verdoppeln, also auf fast 6 000 Euro. Das wurde von den Stadträten aber mehrheitlich abgelehnt.

Bei dem Gefeilsche um das Stück grüne Wiese platzte schließlich Stadträtin Elke Wiesenberg (Die Linke) der Kragen und sie erinnerte die Räte an die Bedeutung des Mehrgenerationenhauses als Treffpunkt junger Leute und an den enormen Zulauf, den die Einrichtung hat. „Sollte das neue Haus nicht gebaut werden, fürchte ich um den Verlust des Mehrgenerationenhauses!“ Daran knüpfte die Bürgermeisterin an: Ohne Neuinvestition ist dieser Standort für die Kinder- und Jugendarbeit gefährdet.

Schließlich bat die CDU-Fraktion um eine kurze Auszeit, um sich zu beraten. Resultat war der Antrag, den Verkauf zurückzustellen, um die Meinung des Amtes für Denkmalschutz zu der Mauer einzuholen. Nach der Aussage des Denkmalschutzes, wie mit der gemauerten Wand verfahren werden kann, wird der Stadtrat über den Antrag auf Verkauf dieses Grundstückes – ob mit oder ohne Mauer – entscheiden. Dieser Antrag fand seine mehrheitliche Zustimmung. Für den Martinshof bedeutet das aber einen weiteren Monat des Wartens. Denn die Bauunterlagen können erst mit dem Nachweis des Grundstückerwerbs eingereicht werden. Und die Zeit drängt.

Das jetzige Renthaus hat nur noch eine befristete Betriebserlaubnis. Entweder es wird einer komplexen Sanierung und baulichen Veränderung unterzogen, oder etwas Neues muss entstehen. Der Martinshof entschied sich für die zweite Variante, nachdem er das Renthaus bereits vor einiger Zeit gekauft hatte. „Wir wollen gern an dem Standort festhalten, er ist ideal für unsere Arbeit“, sagt Andreas Drese, Bereichsleiter für die Kinder- und Jugendhilfe sowie Bildung im Diakoniewerk. Deshalb soll dort das neue Gebäude entstehen. Es wird ebenerdig und den heutigen Anforderungen an Brandschutz und Barrierefreiheit gerecht. Im alten Haus ist das nur mit hohem finanziellen und baulichen Aufwand durchsetzbar. Deshalb investiert der Martinshof 450 000 Euro in einen Neubau.

Dazu muss man wissen, dass der Hausbau Bestandteil eines Kooperationsprojektes zwischen dem Martinshof und einem Landwirtschaftsbetrieb mit sozialem Bereich im tschechischen Brnište bei Liberec ist. Dafür bekommen beide Einrichtungen rund 2,5 Millionen Euro aus dem europäischen Efre-Fond. Diese werden nicht nur für den Ausbau eines Gehöftes auf tschechischer Seite und dem Neubau des Mehrgenerationenhauses in Rothenburg verwendet. Drei Jahre lang soll in den dann geschaffenen Häusern Menschen, die keiner Beschäftigung nachgehen, der Einstieg in den Arbeitsmarkt durch Schulungen und Lehrgänge erleichtert werden.

Der Martinshof muss 15 Prozent der eigenen Projektkosten von über einer Million Euro selbst aufbringen. Brnište bekommt für sein Budget ein Zehntel aus Staatsgeldern dazu.

