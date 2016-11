Rothenburger Straße wird 2018 geplant Über den Straßenbau in Niesky sprach die Oberbürgermeisterin mit Unternehmern in Diehsa. Sie fordern auch intakte Gehwege.

Geduld ist weiter gefragt, wenn es um die Sanierung der Rothenburger Straße geht. Zwar sind Stadt und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf einem guten Weg. Aber ihn zu gehen, das braucht seine Zeit. Das brachte Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann am Donnerstag zum Ausdruck, als sie vor Unternehmern zur Stadtentwicklung sprach. Der Unternehmerverband Niederschlesien hatte das Stadtoberhaupt zum ersten Mal seit der Bürgermeisterwahl in seiner Runde im Gasthof Diehsa begrüßt.

Beate Hoffmann hob hervor, dass die Stadt Nachholbedarf im Tiefbau hat und meinte damit den Straßenbau, aber auch die Entwässerung von Straßen und Plätzen. Was die Rothenburger betrifft, so geht die Stadt davon aus, dass erst 2018 mit den Planungen begonnen wird. Das Lasuv als Straßenbauträger zeigt sich für eine grundlegende Sanierung dieser für Niesky wichtigen und stark frequentierten Straße bereit, mit der Stadt darüber eine Vereinbarung abzuschließen. „Die Umsetzung hängt von den Fördermitteln und dem Haushaltsetat der Stadt ab“, sagte die Oberbürgermeisterin. Denn mit der Straße sollen auch die Gehwege erneuert werden.

Unternehmer René Hoffmann, dessen Familienangehörige an der Straße wohnen, beklagte insbesondere den Zustand der Gehwege. „Vor allem für die älteren Bürger ist es eine Zumutung, dort Schnee zu schippen“, sagte der Nashornhaut-Macher. Und da noch einige Winter kommen werden, bevor Straße und Gehwege in Ordnung sind, fragte er an, ob die Stadt nicht den Winterdienst auf dem holprigen Weg übernehmen könnte. Doch Beate Hoffmann musste ablehnen. „Das weckt nur weitere Begehrlichkeiten, die wir nicht erfüllen können“, sagte sie.

Wesentlich besser sieht es für die Jänkendorfer Straße aus. Sie soll, beginnend ab nächstem Jahr, in vier Bauabschnitten bis 2018 ausgebaut werden. Als Alternative, weil die Jänkendorfer Kreuzung ohne Kreisverkehr bleibt. Die Görlitzer Straße steht gleichfalls im Plan des Lasuv. Dort wird aber nur eine Oberflächenbehandlung stattfinden. Das Ganze soll aber erst nach dem Herbstfest 2017 erfolgen.

