Rothenburger Straße muss warten Der Bürgersteig an der wichtigen Straße in Niesky bleibt in schlechtem Zustand.

Die Kreuzung Rothenburger Straße/Bahnhofstraße in Niesky © André Schulze

Der Ausbau der Staatsstraße 121 innerhalb der Stadt wird nicht vor dem Jahr 2018 beginnen. Dies teilt Enrico Bachmann mit, Leiter der Tiefbauverwaltung im Nieskyer Rathaus. Allein um einen ausreichenden Vorlauf für die Planung zu erhalten, sei ein früherer Beginn unrealistisch.

Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann hat bereits in der Stadtratssitzung darüber informiert, dass die Sanierung der Rothenburger Straße in Absprache mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in die mittelfristigen Planungen übergegangen ist. Sie nannte als grobe zeitliche Orientierung für das Projekt das Jahr 2020.

Mehrere Stadträte merkten jedoch an, dass der Zustand der Bürgersteige gerade älteren Menschen das Gehen sehr erschwere. Deshalb sei es wichtig, so schnell wie möglich den Zustand des Gehwegs zu verbessern. Die Oberbürgermeisterin sieht die Situation selbst nicht als befriedigend an, sie hat aber keine andere Lösung als den Aufschub. Enrico Bachmann schätzt, dass unter Umständen unbefestigte Wege besser seien als Asphalt in einem schlechten Zustand. Falls akute Unfallquellen entstehen sollten, werde die Stadt aber umgehend reagieren.

Isabel Siebert, Pressesprecherin des Lasuv, bestätigt die Pläne. „Gemeinsam mit der Stadt Niesky wurde vereinbart, den noch fehlenden grundhaften Ausbau der S 121 auf rund 700 Metern mit Geh- und Radwegen in Niesky weiter zu planen“, schreibt sie. Über den Zeitplan für die Umsetzung könne sie aufgrund der sehr frühen Planungsphase noch keine seriöse Aussage treffen.

Bei diesem Bauprojekt werden das Lasuv für die Fahrbahn und den Radweg sowie die Stadt Niesky für Fußweg, Straßenbeleuchtung und Regenwasserkanal zuständig sein. Zudem sind die Stadtwerke Niesky bei der Verlegung von Rohren beteiligt. Die Sanierung auf dem Abschnitt zwischen Robert-Koch-Straße und August-Bebel-Straße schließt sich an vorhergehende Maßnahmen an.

Da die Erneuerung der Fahrbahn durch das Lasuv bevorsteht, sei es nicht sinnvoll, den Fußweg zu einem früheren Zeitpunkt zu erneuern, so Enrico Bachmann. Die Kosten für die Stadt schätzt er auf über 880 000 Euro. Da Niesky darauf angewiesen sei, eine gute Förderung für die Maßnahme zu erhalten, sollten die Planungen dennoch möglichst bald erfolgen. (so)

