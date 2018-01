Rothenburger Sporthalle kurz vor der Fertigstellung Nur noch Restarbeiten sind zu erledigen. In zwei Wochen kommt schon das Reinigungskommando.

So sah es in der Sporthalle Friedensstraße vor einem Jahr aus. Nun stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. © André Schulze

Rothenburg. Auch wenn Schwierigkeiten beim Materialnachschub zwischenzeitlich für Verzögerungen gesorgt haben – Sanierung und Umbau der Sporthalle in der Friedensstraße biegen auf die Zielgerade ein. Dies bestätigte Marlen Kolodziej jüngst vor den Stadträten in Rothenburg. Dabei stellte die Leiterin des Fachbereichs Bau und Finanzen in der Stadtverwaltung klar, welche Arbeiten in der verbleibenden Zeit bis zum Tag der offenen Tür am 8. Februar noch zu erledigen sind. Der Außenbereich sei so gut wie abgeschlossen, lediglich am Eingang müssten noch Pflasterarbeiten durchgeführt werden. Parkflächen und Fahrradständer vor dem Gebäudekomplex seien fertig und würden bereits rege genutzt – vorerst natürlich nur von den Beschäftigten der Baufirmen, die hier ihre Aufträge ausführen.

Nach Angaben der Bereichsleiterin sind die Decken im Objekt komplett eingebaut, allerdings müssten noch einige Trockenbauarbeiten erledigt werden. Auch die mit dem Aufbau der Prallwände beauftragten Spezialisten seien nun wieder aktiv, nachdem es in diesem Bereich zu Materialengpässen gekommen war.

In der für Ballspiele vorgesehenen Halle hat es in den vergangenen Tagen bereits einen Probebetrieb der Heizungsanlage gegeben. Der Einbau des Sportbodens folgt in Kürze. Die komplette Heizungsanlage des Objektes soll in zwei Wochen übergeben werden.

Aufgrund der Fülle der aktuell anstehenden Arbeiten stehen sich die Handwerker laut Marlen Kolodziej fast „auf den Füßen“. Sämtliche schon fertiggestellten Räume würden derzeit als Lagerflächen genutzt – zum Beispiel für die Gaderoben, die noch installiert werden müssten. Aktuell sei man dabei, die Türzargen zu lackieren. Die Montage der Sanitäreinrichtungen sei vorbereitet und erfolge in 14 Tagen sehr komprimiert. Dabei dürften sich die Monteure mit dem gleich danach startenden Reinigungspersonal die Klinke in die Hand geben, denn auf den letzten Metern der Sporthallensanierung ist Eile angesagt, um den offiziellen Eröffnungstermin nicht zu gefährden.

Die Arbeiten am Sportkomplex in der Friedensstraße waren notwendig geworden, weil das Objekt künftig noch mehr auf die Bedürfnisse der Polizeihochschule zugeschnitten ist. Aber auch Vereine werden weiter zu den Nutzern gehören.

