Rothenburger Orthopädie-Klinik investiert zwei Millionen Im Martin-Ulbrich-Haus entsteht ein neues Ambulanzzentrum. Baubeginn ist im Frühjahr 2018.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf dem Areal hinter Jürgen Lison, dem technischen Leiter des Orthopädischen Zentrums Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg, soll bis 2019 ein neues Ambulanzzentrum entstehen. © André Schulze Auf dem Areal hinter Jürgen Lison, dem technischen Leiter des Orthopädischen Zentrums Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg, soll bis 2019 ein neues Ambulanzzentrum entstehen.

Für den Neubau des Ambulanzzentrums wird eine moderne Architektur angestrebt.

Rothenburg. Der Aufsichtsrat des Orthopädischen Zentrums Rothenburg hat in seiner jüngsten Sitzung eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen: In den Umbau bestehender Bausubstanz und einen sich anschließenden Neubau werden zwei Millionen Euro investiert. Entstehen soll ein neues Ambulanzzentrum. „Denn das aktuell bestehende platzt aus allen Nähten“, beschreibt Jürgen Lison, technischer Leiter der Klinik, die Notwendigkeit.

Baulich gibt es jedoch einige Hürden zu überwinden. „Das Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg steht als Gesamtkomplex unter Denkmalschutz. Bei unserem Neubauvorhaben müssen wir uns daran orientieren“, erläutert Lison. Im Moment liege erst einmal eine Machbarkeitsstudie auf dem Tisch. In der werde geklärt, ob die von der Klinikleitung gewünschten Funktionen überhaupt in das Projekt an der vorgesehenen Stelle passen.

Da sie das offenbar tun, wird bald der nächste Punkt abgearbeitet: In Kürze wird es Gespräche mit dem Denkmalschutz geben. „Hierbei wollen wir herausfinden, ob und in welcher Form der Anbau von der Behörde mitgetragen wird“, sagt der technische Leiter. Die Wunschvorstellung von Auftraggebern und Planern ist ein eingeschossiger Baukörper mit moderner Architektur.

Jürgen Lison schätzt vor allem den Umbau des alten Südflügels und dessen Integration in den Neubau als sehr anspruchsvoll ein. Dort befinden sich jetzt Teile des ärztlichen Bereichs mit Dienstzimmern der Mediziner und einem Besprechungsraum. Im neuen Ambulanzzentrum sind großzügige Behandlungsmöglichkeiten vorgesehen. So soll es neben dem Empfangs- und Wartebereich mehrere Sprechzimmer und sogar ein Kindersprechzimmer geben.

Die Umsetzung des Bauvorhabens soll sehr zügig über die Bühne gehen. Im Anschluss an die Gespräche mit dem Denkmalschutz werden die Planungsarbeiten für den Bauantrag forciert, der voraussichtlich im Januar 2018 an die Genehmigungsbehörde weitergereicht wird. Mit der Baugenehmigung rechnet man im Orthopädischen Zentrum in den folgenden zwei Monaten, sodass sich bereits im Frühjahr 2018 die Baukräne drehen könnten. „Mit der Fertigstellung des Projektes rechnen wir im ersten Quartal 2019“, blickt Jürgen Lison voraus.

Laut Klinik-Sprecherin Nadja Keller werden die benötigten zwei Millionen Euro aus Eigenmitteln zur Verfügung gestellt. In den vergangenen Jahren hatte das Martin-Ulbrich-Haus bereits rund acht Millionen Euro in die Verbesserung der medizinischen Infrastruktur am Standort Rothenburg investiert. So wurden der OP-Trakt, die Sterilisationsabteilung und die Intensivstation saniert. Überdies baute man ein Blockheizkraftwerk ein und modernisierte die Küche. Nach Angaben des technischen Leiters wird es nach der Einweihung des Ambulanzzentrums in naher Zukunft

keine weiteren größeren Bauprojekte geben. „Wir sind dann für die Behandlung unserer Patienten gut aufgestellt“, stellt Lison klar.

Leitung und Aufsichtsrat der Martin-Ulbrich-Haus Rothenburg gGmbH sind zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen. Aufsichtsratschef Andreas Böer sieht in der Investition ein klares Bekenntnis der Eigentümer und des Aufsichtsrates zur Standortsicherung und Weiterentwicklung des Orthopädischen Zentrums. Für Geschäftsführer Jörg Ruppert ist es „eine Bestätigung der Strategie, den Standort als Spezialklinik im Bereich der Orthopädie sowie der orthopädischen Nachversorgung zu positionieren“. Damit werde man die Versorgungskette im orthopädischen Bereich - und auch darüber hinaus - weiter stärken. Von Fachklinik und Reha über die Schmerztherapie, Physio- und Ergotherapie bis hin zur Osteopathie befinde sich alles unter einem Dach.

Gesellschafter und damit Eigentümer der Rothenburger Klinik sind die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die Diakonissenanstalt Emmaus Niesky.

