Rothenburger Oberschule zieht zurück in die Innenstadt

Die Tage des leer stehenden Schulgebäudes an der Jahnstraße sind gezählt. Nach dem Abriss wird an diese Stelle die neue Oberschule gebaut. Foto: André Schulze

Am Ende war die Entscheidung eindeutig. Mit neun zu vier Stimmen hat der Rothenburger Stadtrat am Mittwoch für die Jahnstraße als Standort der neuen Oberschule gestimmt. Zuvor hat es während der Bürgerfragestunde erneut Diskussionen gegeben. Denn wie schon bei der Infoveranstaltung in der Vorwoche war das Interesse groß. Es mussten sogar zusätzliche Stühle in den Ratssaal geschafft werden, damit die rund 20 Zuhörer Platz fanden.

Um den Zeitrahmen nicht zu sprengen, begrenzte der erste stellvertretende Bürgermeister Hartmut Steinert, der Heike Böhm in der Sitzung vertrat, die Zahl der Fragen auf zwei pro Bürger. Diese drehten sich um die bisherigen Diskussionen im Rat zum Schulstandort, die künftige Verkehrsführung in der Jahnstraße und vielfach um Detailfragen, die aufgrund des aktuellen Planungsstands noch nicht beantwortet werden können. Carsten Weber versicherte als zweiter stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat, dass der Rat aber genug Informationen habe, um eine Entscheidung treffen zu können. Den von einigen Lehrern verfassten Fragenkatalog, der am Vorabend an die Räte verschickt worden ist, werde man in den weiteren Verhandlungen berücksichtigen.

Vertreter des 1. Rothenburger Sportvereins (RSV), deren Vereinsheim und Sportplatz von dem Schulneubau im Bereich Jahnstraße betroffen sein werden, wollten von den Räten wissen, welche Lösung es gebe, damit ihr Verein weiter existieren könne. Die Antwort: Noch keine. Allerdings betonte Carsten Weber, dass für die Arbeitsgruppe zum Schulneubau feststehe, dass der RSV einen neuen Sportplatz und ein neues Vereinsheim bekommen müsse, wenn der jetzige Sportplatz an der Jahnstraße für die Schule gebraucht werde. Und Hartmut Steinert ergänzt: „Ich habe versprochen, wir lassen sie nicht im Regen stehen. Wir arbeiten an einer Lösung.“

Eine solche muss es auch noch für die Finanzierung des Projekts geben. Allein der Abriss der alten und der Bau der neuen Schule wird nach einer ersten Kostenschätzung der Planer bei einem Baubeginn im ersten Quartal 2019 und einer 2,5-Zügigkeit wohl 14,5 Millionen Euro kosten. Die Genauigkeit dieses Kostenrahmens liege bei plus/minus 30 Prozent, sagt Architektin Heike Augustin. Wie viel Geld die Stadt für ihre bisherige Oberschule bekommt, die später von der Polizeihochschule genutzt werden soll, steht noch nicht fest. Laut Stadtrat Siegmund Hänchen sei dafür erst das Wertgutachten in Auftrag gegeben worden.Auf ein Wort

