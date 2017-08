Rothenburger feiern ihr Sommerfest Erstmals mussten die Besucher keinen Eintritt zahlen. Dafür wurde einen Tag weniger gefeiert.

Hartmut Steinert, der Stellvertretende Bürgermeister von Rothenburg, und seine Amtskollegen aus Rothenburg an der Fulda und aus Piensk während des Festumzuges beim Rothenburger Sommerfest. © Rolf Ullmann

Rothenburg. Die Änderungen bei Sommerfest Rothenburg in diesem Jahr waren enorm. Erstmals mussten die Besucher keinen Eintritt zahlen und das Fest dauerte anders als sonst üblich drei Tage, also einen weniger. So hatten es die Stadt Rothenburg und der Sommerfestbeirat beschlossen. Das Fest wurde von den Besuchern gut angenommen und es gab viele Höhepunkte. Auch präsentierten sich zahlreiche Vereine und Firmen bei den beiden Umzügen durch die Neißestadt. (szo)

