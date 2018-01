Rothenburg wird zum Nabel der Region Zwei Tage im Mai ist die kleine Stadt an der Neiße Treff für Radler und Extremsportler. Beides wird schon koordiniert.

An beiden Neißeufern geht es am ersten Mai-Wochenende in Rothenburg sportlich zu. Neben dem Neiße Adventure Race ist die Stadt auch Zielort der Sternradfahrt. © Archivfoto: Rolf Ullmann

Das erste Wochenende im Mai wird in Rothenburg ein absolut sportliches. Denn am Sonnabend wird der Marktplatz zum Zielort der Sternradfahrt des Landkreises, am Sonntag tummeln sich die Teilnehmer des Neiße Adventure Race (NAR) am Ufer des Grenzflusses, der an diesen beiden Tagen eher etwas Verbindendes hat. Denn die Organisatoren der Veranstaltungen setzen gleichermaßen auch auf die polnische Karte. So werden nicht nur Interessenten aus dem Nachbarland erwartet, auch die Strecken führen teilweise durch polnisches Gebiet. Maja Daniel-Rublack, die für die Organisation der Sternradfahrt verantwortlich zeichnet: „Wir haben insgesamt zehn Touren und eine Rundtour um Rothenburg parat, mit Streckenlängen zwischen 25 und 80 Kilometern. Radler aus Polen können die Brücke zwischen Deschka und Piensk nutzen, aber auch den Übergang der Kulturinsel Einsiedel.“

Insgesamt rechnet die für Tourismus und Freizeit zuständige Mitarbeiterin der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz (ENO) mit 2 000 bis 3 000 Freizeitradlern, die am 5. Mai den Rothenburger Markplatz ansteuern werden. Die Randlage der Stadt sei keinesfalls nachteilig, immerhin gebe es ein dichtes Radwegenetz. So zum Beispiel den Oder-Neiße-Radweg, der an diesem Tag sicher vor allem aus dem Süden des Landkreises stark frequentiert werde.

Am 6. Mai ist dann der Neißehafen vor den Toren von Rothenburg Zielort des inzwischen schon zum neunten Mal stattfindenden NAR. Die Organisatoren rechnen mit rund 500 Sportlern, hinzu kommt noch jede Menge Publikum. Die Teilnehmer müssen zwölf Kilometer Crosslauf, einen Kilometer Hindernisparcours und vier Kilometer im Schlauchboot auf der Neiße absolvieren. Ist das geschafft, stehen bis zum erfolgreichen Zieleinlauf noch einige Hindernisse und das Team-Ski-Laufen an. Für Einsteiger und Hartgesottene gibts das Adventure Race natürlich auch in einer abgespeckten und einer Extremvariante.

Im Vorfeld beider Veranstaltungen stimmen sich die Organisatoren intensiv ab. „Wir hatten erst überlegt, die Zielpunkte beider Events ans Neißeufer zu legen, sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass wir mit der Sternradfahrt zum 750. Stadtjubiläum im Zentrum besser aufgehoben sind. Zumal es dort dann noch allerhand zu erleben gibt“, so Daniel-Rublack.

