Rothenburg will neu durchstarten

Rothenburg. Es gibt ein Wörtchen, das derzeit in Rothenburg besonders oft zu hören ist. Wenn, das betonen alle, ja wenn der chinesische Autobauer Delon Automotive wirklich ein Werk in Rothenburg errichtet, dann ist das eine riesige Chance. Und zwar nicht nur für die Stadt, sondern die gesamte Region. Und alle Vorzeichen deuten derzeit darauf hin, dass aus dem „wenn“ bald ein „when“, also ein „wann“ werden könnte. Denn nach dem Zweckverband des Flugplatzes hat am Mittwoch auch der Kreistag den Weg für einen Verkauf der benötigten Flächen an die Chinesen freigemacht.

Dass die Rothenburger Stadträte den Strukturwandel unterstützen und somit das Ende des Militärflugplatzes besiegeln, das darf wohl vorausgesetzt werden. „Wir halten das für die richtige Entscheidung“, sagt etwa CDU-Stadtrat Andreas Ay. Was solle sonst auch aus der Region werden? „Der Flugplatz war nicht ausgelastet“, sagt er. Der chinesische Investor aber könnte die bisher abgehangene Region entscheidend voranbringen, ist Andreas Ay überzeugt. „Viele sind in der Vergangenheit von hier weggegangen und kommen nun vielleicht wieder“, so der Stadtrat. Die Chinesen sind ein Mutmacher, nicht nur für die Menschen in Rothenburg.

Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer träumt schon von einer Zulieferindustrie, die auch seine Gemeinde voranbringt. „Das ist eine tolle Sache und eine Chance für die gesamte Region“, sagt er. Alle sollten sich dafür einsetzen, fordert er, dass die Ansiedlung in der Nachbargemeinde gelingt. Schon das Kodersdorfer Gewerbegebiet mache sich positiv bemerkbar. Dort hätten viele Rietschener Arbeit gefunden. In einer ersten Ausbaustufe könnten in Rothenburg 1 000 Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt 365 Hektar könnte sich der chinesische Investor in Rothenburg sichern. Etwas weniger als die Hälfte wäre sofort verfügbar. Andere Teilflächen sind verpachtet und teilweise mit Solaranlagen bestückt.

Doch hinter den Kulissen setzen die Eigentümer bereits alle Hebel in Bewegung, um den Chinesen auch diese zur Verfügung zu stellen. Weißwasser und Boxberg sind vom Landkreis Görlitz gefragt worden, ob sie Kapazitäten für die Solaranlagen des Rothenburger Flugplatzes haben. Nun wird dafür wohl ein Ausweichareal favorisiert, das dem Tagebaubetreiber Leag und Privateigentümern gehört. Eine ganze Region rollt also buchstäblich den roten Teppich für die chinesischen Investoren aus, damit in Rothenburg bald bis zu 350 000 Elektrofahrzeuge pro Jahr vom Band laufen.

Nieskys stellvertretender Oberbürgermeister Frank Mrusek hat vor wenigen Tagen in der polnischen Partnerstadt Jawor erleben dürfen, wie die Ansiedlung eines Werkes eine ganze Stadt elektrisieren kann. Der deutsche Automobilbauer Daimler hat 120 Kilometer östlich von Görlitz den Grundstein für ein Motorenwerk gelegt. Begleitet wurde das mit einem Fest samt Bühne. „Wenn das Werk in Rothenburg kommt“, sagt er, „dann können wir eine ganze Woche feiern.“ Da ist es wieder, das beliebte Wörtchen „wenn“.

Auch der Rothenburger Wilfried Ladewig von den Freien Wählern steht noch auf der Euphoriebremse. „Ich würde mich sehr über die Investition freuen“, sagt er. Den Chinesen stehen in Rothenburg viele Türen offen. Aber es bringe nichts, den zweiten vor dem ersten Schritt zu tun. Denn noch ist kein Vertrag unterzeichnet. Mehr Geduld und Gelassenheit wünscht sich auch Rothenburgs Bürgermeisterin Heike Böhm. „Ob unsere über 300 Hektar große Fläche und die Unternehmensansprüche zusammenpassen, wird derzeit engagiert und aufwendig geprüft“, teilt sie mit.

