Rothenburg lockt zum letzten Weihnachtsmarkt Heute und morgen ist Weihnachtstrubel rund um das Rathaus. Und es kommt ein Stargast. Vorschläge, was am langen Weihnachtswochenende noch so los ist, findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

© André Schulze

In Rothenburg wird am Freitag und Sonnabend zum bunten Weihnachtsmarkt eingeladen. Rund um das Rathaus werden wieder etliche Buden aufgebaut, in denen rund 30 Händler, Handwerker und Gewerbetreibende ihre Waren anbieten. Selbstverständlich hat sich auch der Weihnachtsmann angesagt, der die Kinder mit kleinen Geschenken erfreuen wird. Zudem dreht eine Eisenbahn ihre Runden, in der die Jüngsten sogar mitfahren dürfen. Schließlich gibt es auf der Bühne ein recht umfangreiches Programm. So hat der Männergesangsverein Rothenburg ebenso sein Kommen zugesagt wie der Spielmannszug und der Posaunenchor aus der Neißestadt. Der Chor der Grundschule (Foto) wird Weihnachtslieder singen, die Kinder der Kita „Sonnenhügel“ führen ein selbstgestaltetes Programm auf. Stargast ist Vincent Groß, der Newcomer des Jahres aus der Schweiz. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt jeweils von 14 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

