Rothenburg lockt Filmleute und Chinesen Steffen Gerhardt über die Bekanntheit der Neißestadt

Es ist nur ein kurzer Film, den die Filmstudenten ab kommender Woche in Rothenburg drehen. Aber auch er wird dazu beitragen, die Neißestadt und ihre Umgebung bekannter zu machen. Spätestens wenn er im MDR ausgestrahlt wird. Aber auch auf den großen Filmfestivals soll dieser Streifen gezeigt werden. Somit ist nicht nur Görlitz für die Filmleute interessant, auch die Neißeregion. Denn wer hätte gedacht, dass Lodenau einmal Filmkulisse wird? Aber vielleicht ist es auch der morbide Charme leer stehender Gehöfte, der die Filmstudenten neugierig gemacht hat. Somit zeigt sich einmal mehr, dass Rothenburg nicht nur für einen chinesischen Autohersteller interessant ist, sondern auch für Künstler. Dabei kann man sich gewiss sein, dass der Dreh an der Neiße sich an der Filmuniversität herum spricht. Und die ehemalige Hochschule für Film und Fernsehen steht nicht weit vom Studiogelände Babelsberg.

