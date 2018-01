Rothenburg atmet durch Tenor auf die Absage der Chinesen: Es wäre schön gewesen, aber die Enttäuschung ist nicht sonderlich groß.

zurück Bild 1 von 3 weiter November 2017: Da liefen noch Gespräche bei Beijing WKW Automotive Parts Co. Ltd. zwischen dem ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (rechts) und WKW-CEO Li Jingyu (Mitte) © Matthias Rietschel November 2017: Da liefen noch Gespräche bei Beijing WKW Automotive Parts Co. Ltd. zwischen dem ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (rechts) und WKW-CEO Li Jingyu (Mitte)

Kodersdorfs Bürgermeister René Schöne

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange

Rothenburg. Im Landratsamt ist man schnell zur Tagesordnung übergegangen. Bernd Lange: „Ich bin nicht angetreten, tagelang Negativschlagzeilen nachzuhängen. Die Entscheidung ist nun einmal so gefallen, daran können wir nichts mehr ändern.“ Im Gegenteil: „Wir werden in den nächsten drei Monaten ausloten, was möglich ist und erhoffen uns dabei auch weiterhin die Unterstützung des Freistaates, um den Strukturwandel in unserer Region voranzubringen“, gibt sich der Landrat kämpferisch. Jeder Investor werde ernst genommen.

So war das nach Langes Aussage auch bei den Chinesen. „Was sie uns dargelegt haben, war durchaus glaubhaft.“ Erste Zweifel seien ihm jedoch gekommen, als klar wurde, dass sie statt der angefragten 150 Hektar auch mit den vom Landkreis angebotenen 250 Hektar nicht zufrieden waren. Schließlich habe es auch bei der Zeitachse Unstimmigkeiten gegeben. Aus den Verträgen der mit Solarmodulen belegten Flächen sei nicht leicht herauszukommen. Dies hätte ein bis zwei Jahre gedauert, um alles zu regeln. „Die Chinesen wollten das aber in einem viel kürzeren Zeitraum, haben jedoch alle Lösungsvorschläge abgelehnt“, erläutert der Landrat. So hätten die Investoren aus Fernost die Solarverträge mit übernehmen, einerseits Einnahmen generieren und andererseits auf anderen Flächen des Flugplatzgeländes schon mit dem Bau der Autofabrik beginnen können. „Sie wären damit Herr des Verfahrens gewesen, haben sich aber

nicht darauf eingelassen, obwohl wir ihnen nicht nur ein Angebot gemacht haben.“

Im Gespräch mit Einwohnern seiner Heimatstadt Rothenburg hat Bernd Lange gemerkt, dass die Enttäuschung bei den Bürgern „schon groß“ ist. „Öffentlich überwiegt wohl die Gelassenheit, im Stillen hat die Masse auf das Gelingen der Ansiedlung gehofft“, gibt der Landrat die Stimmungslage in seiner Stadt wieder. Besonders hat er sich über die Flugplatzanlieger gefreut, die von der Investition hautnah betroffen gewesen wären. „Alle haben sich mit engagiert, auch die beiden hier ansässigen Vereine, für die der Bau der Autofabrik wohl schmerzhaft gewesen wäre.“ Deshalb sei es für ihn selbstverständlich, den für den 9. Februar vereinbarten Termin wahrzunehmen, auch wenn sich die Situation nun verändert hat.

Die Angst um ihren Standort kann er den Vereinen allerdings nicht nehmen, denn auch künftige Interessenten könnten das komplette verfügbare Gelände beanspruchen. Dass es diese Interessenten schon bald geben wird, davon ist der erste Mann im Landkreis überzeugt: „Bisher ist Rothenburg nur durch Zufallstreffer ins Spiel gekommen. Durch die bundes-, ja sogar europaweite Diskussion um die Elektroautofabrik sind wir einem viel größeren Firmenkreis bekannt geworden. Durch die Absage der Chinesen wissen die Unternehmen nun auch, dass sie hier wieder nachfragen können.“

Überdies, so Lange, sei man noch mit Partnern im Kontakt, deren Gespräche wegen des asiatischen Interesses auf Eis gelegt wurden und jetzt wieder aktiviert werden. „Wir wissen nun, woran wir sind und können in die Zukunft blicken.“

Die sehe für den Gewerbestandort Rothenburg durchaus vielversprechend aus, meint der Landrat. Inzwischen seien viele notwendige Rahmenbedingungen vorhanden, der Großteil der Flächen befinde sich in öffentlicher Hand. Allein die Landebahn umfasse 160 Hektar. „Wenn nur die allein belegt würde, wäre kein anderer Mieter davon betroffen“, so Lange. Insgesamt könne man natürlich auch die schon bekannten 250 Hektar zur Verfügung stellen.

Links zum Thema Chinesen-Absage schockt Rothenburg

Kodersdorfs Bürgermeister René Schöne hat die Absage aus der Sicht eines erfolgreichen Entwicklers betrachtet, der die Gewerbegebiete seines Ortes nahezu vollständig belegt hat. „Ich war schon ein bisschen überrascht über die Euphorie, mit der Anfang 2017 die Absicht der Chinesen verkündet wurde. Und auch verwundert, dass man 2019 schon produzieren wollte.“ Für ihn habe sich dabei sofort die Frage gestellt, wie das bloß funktionieren soll.



„Der für solche Riesenprojekte sehr kurze Zeitraum wäre ziemlich sportlich gewesen.“

Schöne kennt sich aus mit Fristen, Zu- und Absagen, Planungszielen und tatsächlich umgesetzten Vorhaben. In seinem Schrank im Kodersdorfer Gemeindeamt stehen Ordner – gefüllt mit Akten über 120 Unternehmen, die sich irgendwann mal für den Standort Kodersdorf interessierten. Nur ein Bruchteil davon ist in die Öffentlichkeit gelangt. Dies sieht der Bürgermeister als ein entscheidendes Kriterium an, damit es mit einer Investition auch wirklich klappt. „Natürlich kann man gleich nach der ersten Kontaktaufnahme herausposaunen, was da Tolles im Anmarsch ist. Aber da werden Hoffnungen geweckt, die meist nicht zu erfüllen sind.“ Deshalb ist Gelassenheit und Stillschweigen meist die bessere Wahl. Aber auch in Verhandlungs- und Mitwisserkreisen gebe es zuweilen undichte Stellen. In Kodersdorf habe er bei den Gesprächen mit Firmen für das hiesige Gewerbegebiet deshalb „auch Glück gehabt, dass nichts davon voreilig in die Öffentlichkeit geraten ist.“ Sind also schon bei der Anbahnung des Chinesen-Deals Fehler gemacht worden? „Das haben Sie gesagt. Ich würde mir so eine Einschätzung nie anmaßen“, stellt er klar.

Wie dem auch sei – Unternehmensansiedlungen sind Bretter, die langfristig und sehr intensiv gebohrt werden wollen. Der Kodersdorfer Bürgermeister macht das am Beispiel seiner beiden Gewerbegebiete fest: „Wir haben 1998 mit den Planungen zum ‚Kranichberg‘ begonnen, 2001 dann mit dem ‚Sandberg‘. Erst 2011 waren wir komplett damit durch.“ Parallel dazu habe es natürlich Gespräche mit Firmen gegeben, ab 2008 zum Beispiel mit dem Felgenhersteller Borbet. „Das sind Pflänzchen, die man immer wieder gießen muss“, betont Schöne. Erst als daraus ein stämmiger Setzling mit Aussicht auf zuverlässiges Wachstum geworden sei, habe man die Öffentlichkeit darüber informiert. Bei Borbet war das 2015. „Man darf mich wirklich nicht falsch verstehen – es tut mir wahnsinnig leid, dass die Ansiedlung in Rothenburg nicht zustande kommt. Aber wenn man die dafür einfach notwendigen Zeitabläufe kennt, wäre es auch bei einem positiven Ausgang richtig schwer geworden.“ Allein für das Planungsrecht seien eineinhalb bis zwei Jahre notwendig.

Natürlich ist René Schöne auch aus Kodersdorfer Sicht ein bisschen traurig über die geplatzte Chinesen-Investition, hätte sie doch als Antrieb für den Ausbau der Infrastruktur auch in und um seinen Ort dienen können. Umgehungsstraße sei nicht das richtige Wort, aber die Kodersdorfer Gewerbegebiete bräuchten eine Neuanbindung. Umso mehr, wenn Material und fertige Autos nach und aus Rothenburg Richtung Autobahn und B115 transportiert worden wären. Man dürfe nun nicht den Fehler machen und innehalten in den Überlegungen. Gerade der infrastrukturelle Vorsprung sei notwendig, um Investoren hierher zu lotsen. „Man sollte ein Konzept erarbeiten, durch das Rothenburg tragfähig straßen- und schienentechnisch angebunden werden kann.“

zur Startseite