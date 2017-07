Rotes Kreuz übernimmt die Wirbelwinde Die Knobelsdorfer ist die letzte Kita der Stadt, die an einen freien Träger übergeht. Welche Veränderungen bringt das?

Unbeschwert spielen Luke, Jasmin und Luka in der Kita Wirbelwind in Knobelsdorf. Den Übergang in freie Trägerschaft sollen die Kinder nicht spüren. © André Braun

Bei der Vorstellung des Konzeptes vom DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen, versucht Vorstandsvorsitzender Jörg Hirschel immer wieder zu beruhigen. „Es bleibt alles, wie es ist“, sagt er. Der Verband übernimmt zum 1. September die Kindertagesstätte Wirbelwind in Knobelsdorf. Das haben die Stadträte am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Damit geben sie die letzte der fünf Kitas an einen freien Träger ab. Davon betreiben nun vier verschiedene eine Kindertagesstätte in Waldheim: Das Tierhäuschen gehört zur Arbeiterwohlfahrt, die Zschopauknirpse sowie die Wasserplanscher zur Volkssolidarität und die Schulbergstrolche zum Deutschen Kinderschutzbund.

Für das DRK ist es die sechste Kita, die sie übernimmt. Sie betreibt bereits zwei in Hainichen und jeweils eine in Mittweida, Sachsenburg und Seifersbach. In Waldheim ist der Verband ebenfalls schon präsent, allerdings in einem anderen Bereich – mit der Sozialstation an der Härtelstraße.

In der Kita Knobelsdorf arbeiten neun Erzieherinnen und eine technische Hilfskraft. Alle waren zum Stadtrat gekommen und die Zweifel in ihren Gesichtern war unübersehbar. Doch Hirschel erklärte: „Die Mitarbeiter müssen sich keine Gedanken machen. Sie sind wesentlicher Bestandteil der Einrichtung. Wir werden ihre Arbeitsverträge nicht anfassen, außer auf ihren eigenen Wunsch.“ Der Vorstandsvorsitzende wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die Gehälter mit den jetzigen Verträgen nach dem vereinbarten Übergangsjahr eingefroren werden.

Entscheiden sich die Angestellten für einen neuen Vertrag mit dem DRK würden die Gehälter voraussichtlich aller zwei Jahre angepasst, denn der Verband habe einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi, die immer wieder um Lohnerhöhungen kämpft, und mit dem Erzieherverband. Als positive Effekte des Trägerwechsels nannte Hirschel außerdem eine Altersvorsorge, Gesundheitsmaßnahmen, wie Massagen und Sport, Weiterbildungen, Team- und Einzelcoaching und die Unterstützung der Erzieher und der Eltern durch einen Sozialarbeiter. „Die Betreuung der Kinder hört nicht an der Tür der Kita auf“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die Kita Knobelsdorf hat Platz für 19 Krippen- und 32 Kindergartenkinder. Auch für sie soll sich in der ersten Zeit nichts verändern. Das Wichtigste sei die Beibehaltung von entstandenen Werten, Normen und Ritualen, so Hirschel. Auch das Profil, nach dem die Kita handle, bestimme sie selbst. Bei den Wirbelwinden ist das der lebensbezogene Ansatz, die anderen Kitas des DRK sind handwerklich, wissenschaftlich, sprachlich oder nach Kneip ausgerichtet. Zusätzlich ist die eine oder andere Einrichtung Haus der kleinen Forscher.

Freie Hand lasse das DRK der Einrichtung ebenfalls bei der Wahl des Essenanbieters. Die Entscheidung sollen die Erzieher gemeinsam mit den Elternräten treffen. Die Verträge würden dann für fünf Jahre abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wies Waldheims Kämmerin Barbara Wesler darauf hin, dass das DRK alle Verträge, die die Stadt für die Kindertagesstätte in Knobelsdorf abgeschlossen hat, übernimmt. Dazu gehört zum Beispiel auch die Reinigung der Einrichtung durch einen privaten Hausmeisterservice.

Der Übergang der Kita in die freie Trägerschaft werde von einem Team des DRK begleitet. Denn vor allem die Leiterin der Einrichtung Veronika Weidensdorfer müsse sich an eine neue Computersoftware und Abrechnungsmodalitäten gewöhnen. Andererseits werde sie künftig mehr Zeit haben, sich erzieherisch um die Kinder zu kümmern. Alles andere, wie zum Beispiel die Organisation von Bauvorhaben, Weiterbildungen, Personalausschreibungen, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz werde zentralisiert. Zusammenfassend meinte Hirschel: „Im Vordergrund steht, die Individualität jedes Kindes und der Einrichtung als Ganzes zu fördern.“

zur Startseite