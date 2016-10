Roter Engel Nicht jedes Leben ist zu retten. Das musste Feuerwehrmann Kai Kletzsch lernen. Aber für den Versuch gibt er alles.

Am Ziel seines Kindertraums: Nach vielen Ausbildungsetappen ist Kai Kletzsch jetzt Brandmeister und Maschinist. © Sven Ellger

Nichts geht über Fußballer. Ihm auf den Fersen: der Feuerwehrmann. Kleine Jungs schwärmen für ein Leben als Profisportler – oder als Held. Kai Kletzsch sah die Sache immer schon realistisch. Zwar kickt er leidenschaftlich gern. Aber wer will Rasenmillionär werden, wenn er Lebensretter sein kann? Kai Kletzsch jedenfalls nicht. Er trat in die Jugendfeuerwehr ein. Oder besser, er wurde eins ihrer Gründungsmitglieder, damals als Zwölfjähriger in der Nähe von Großenhain.

Dort ist er geboren und aufgewachsen. Im Ländlichen gilt die Freiwillige Feuerwehr als gesellschaftlicher Mittelpunkt. Kai Kletzsch verband damit mehr als Freizeitspaß und Freundeskreis. Eine stille Überzeugung sagte ihm, dass er irgendwann einmal den blauen Kinder-Feuerwehranzug gegen den der Erwachsenen tauschen würde. Damals wie heute ist eine handwerkliche Ausbildung die beste Vorbereitung auf eine Laufbahn bei der Berufsfeuerwehr. Kai Kletzsch hatte sich mit wenig Begeisterung durch die Realschule geschlagen und wie viele Jungs seines Alters noch nicht wirklich verstanden, wozu diese Lernerei gut sein soll. Das dämmerte ihm erst während seiner Lehre. Die begann nach der zehnten Klasse – Tischler, ein Beruf, den er gern ausüben würde. Wäre da nicht der Traum vom Feuerwehrmann.

Feuerwehrmesse Florian Die Berufsfeuerwehr Dresden informiert über ihre Arbeit und Ausbildungswege am Freitag und am Sonnabend, jeweils 9 bis 17 Uhr, auf der Feuerwehrmesse Florian. In der Messe Dresden sind 200 Aussteller zu Gast. Der Anbieter Ortec gehört zur DDV-Mediengruppe. Die Tageskarte kostet 8 Euro, mit SZ-Card 5 Euro.

Der Weg zur Wirklichkeit ist lang. Kai Kletzsch hielt das nicht ab. Sein Ausbilder wäre wohl gern sein Arbeitgeber geworden, doch Kai entschloss sich zu einer zweijährigen Ausbildung zum Rettungsassistenten, ein Praxisjahr schloss sich an. Als er später an seinem ersten Einsatztag bei der Berufsfeuerwehr Dresden zu einem schweren Autounfall in Hellerau gerufen wurde, hatte er einigen seiner Ausbildungskollegen etwas voraus. Zwei junge Männer waren mit einem Ferrari verunglückt und dabei ums Leben gekommen. „Ich hatte schon als Rettungsassistent Tote gesehen und konnte damit besser umgehen.“ Diese Erfahrung müsse jeder in diesem Beruf machen: Man gibt sein Bestes, aber nicht jedes Menschenleben ist zu retten.“

Mit diesem Wissen war Kai Kletzsch schon in die Ausbildung zum Brandmeister gegangen. So heißt der Feuerwehrmann offiziell. Zuvor hatte er umfangreiche Prüfungen bestanden: Er war durch völlige Finsternis durch eine Dunkelkammer gekrochen, eine 30 Meter hohe Leiter hinauf und hinunter gestiegen, hatte Längen, Höhen, Flächen und Mengen geschätzt. Hatte in Deutsch, Mathematik, Physik und Chemie gepunktet, gute Allgemeinbildung und logisches Denken bewiesen. War 100 Meter geschwommen, 15 Meter getaucht, gesprintet und 3 000 Meter gelaufen. Und er war kerngesund. Das sind die Voraussetzungen für das Heldentum seiner kindlichen Träume.

An die Grundausbildung schloss Kai Kletzsch eine weitere zum Maschinisten an. Heute arbeitet er im Team der Höhenretter. Wenn Kletterer verunglücken, Kranführer in ihrer Kabine festsitzen, Arbeiter in Baugruben rutschen, Verzweifelte ihr Leben am Boselfelsen beenden – dann sind er und seine Kollegen im Einsatz. Auch, wenn es brennt und Unfallopfer Hilfe brauchen. Wenn das Leben rote Engel braucht.

