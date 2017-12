Roter Daumen für Raser Mit einer digitalen Anzeigentafel wirbt das Rathaus Glashütte für die Einhaltung der Tempolimits. Bei Eltern kommt das gut an.

Die digitale Anzeigentafel in Schlottwitz kommt bei den Eltern gut an. © Symbolfoto: Norbert Millauer

Glashütte. In den letzten Tagen hat eine Geschwindigkeitsanzeige an der Schlottwitzer Kita den Autofahrern angezeigt, ob sie sich an das Tempolimit halten. Bei den Eltern kam das gut an. Nun fehlt die Anzeige. Eine Leserin wandte sich an die SZ. Sie wollte wissen, warum die Tafel abmontiert wurde. Die SZ fragte im Rathaus nach.

Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) erklärte, dass diese Tafel der Stadt gehöre. Diese wurde in diesem Jahr mit dem Ziel gekauft, an Schwerpunkten einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten. Das Gerät sei mobil, wird mit Batterie betrieben und kann so an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen. Der erste Standort sei vor der Kita Schlottwitz gewesen. Nun befindet es sich in Dittersdorf. In den nächsten Wochen soll es dann auch an anderen Kreis- und Staatsstraßen zum Einsatz kommen. „Ich finde diese Möglichkeit, die Fahrer für eine angemessene und damit sichere Geschwindigkeit zu sensibilisieren, gut“, erklärt der Rathauschef. Denn wer sieht schon gern einen roten Daumen.

Das Gerät zeigt die gefahrene Geschwindigkeit an. Halten sich die Auto- und Lkw-Fahrer daran, erscheint ein grüner Daumen oder ein Smiley. Sind die Kraftfahrer zu schnell, erscheint ein roter Daumen oder ein rotes Emoticon mit Flunsch. Das Gerät erfasst auch die Anzahl der Fahrzeuge und die Geschwindigkeiten. Damit erhält die Stadt einen Überblick, wie groß das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle ist und mit welchen Geschwindigkeiten die Autos und Lkws hier vorbeifahren. (SZ/mb)

zur Startseite