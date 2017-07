Roten Toyota beschädigt In Ruppendorf hat ein Autofahrer Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizeidirektion Dresden bittet um Mithilfe bei einem Fall von Fahrerflucht im Klingenberger Ortsteil Ruppendorf. Im Verlauf des Dienstags wurde auf der Straße Am Mühlgraben ein roter Toyota MR 2 beschädigt. Dieser stand in der Nähe der Fleischerei. Das Auto hat Schäden an der Stoßstange von sich getragen. Wer beobachtet hat, wie diese entstanden sind oder Angaben zum Unfallverursacher machen kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter Tel. 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei. (szo)

