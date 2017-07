Rote Verwarnung In der Spreedorfer Straße in Ebersbach-Neugersdorf werden Raser jetzt über eine Geschwindigkeitsanzeige gerügt.

Geschwindigkeitsanzeige in der Spreedorfer Straße in Ebersbach-Neugersdorf © Rafael Sampedro

Auf der Spreedorfer Straße in Ebersbach-Neugersdorf zeigt eine Geschwindigkeitsanzeige jetzt das Tempo an. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 Kilometer in der Stunde. Wer schneller fährt, wird mit einer roten Zahl des Tempos „verwarnt“.

Die Anzeigetafel gehört der Stadt Ebersbach-Neugersdorf. Vor anderthalb Jahren wurde sie angeschafft, berichtet Uwe Nikodem, Leiter des Sachbereiches Ordnung und Sicherheit. Die Tafel hängt seither an wechselnden Standorten im Stadtgebiet und zeigt dem Kraftfahrer an, wie schnell er tatsächlich fährt. Die Stadt verspricht sich davon die Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeit und will erzieherisch auf die Verkehrsteilnehmer wirken. Außerdem lässt die Tafel Rückschlüsse auf Verkehrsströme zu: Die Zahl der gemessenen Fahrzeuge und deren Geschwindigkeiten werden aufgezeichnet und gespeichert. „Aber niemand muss einen Bußgeldbescheid befürchten, denn die Tafel fotografiert nicht und zeichnet auch keine Kfz-Kennzeichen auf“, versichert Nikodem. Im Oktober soll es eine Auswertung aus allen Aufzeichnungen an den verschiedenen Standorten geben. Daraus will die Stadtverwaltung eventuell notwendige Maßnahmen wie bessere Beschilderung oder stationäre Blitzer ableiten und diskutieren.

