Rote Laterne für Großröhrsdorf

© dpa

Schach, 1. Landesklasse. Wenn in den letzten Jahren der SV Gambit Kamenz und der SC 1911 Großröhrsdorf in der 1. Landesklasse aufeinandertrafen, gab es stets knappe Resultate und unterschiedliche Sieger. In dieser Saison war es in der vierten Runde das Duell Letzter gegen Vorletzter. Am Ende hatten die gastgebenden Lessingstädter mit 5:3 die Nase vorn und gaben die rote Laterne ins Rödertal ab. Jeweils Remis spielten Geitner gegen Sauer, Wendorff gegen Simon, Keitsch gegen Zadlo und Lange gegen Schneider. Den einzigen Großröhrsdorfer Sieg feierte Proschmann am zweiten Brett gegen Forch. Die drei ganzen Punkte für Kamenz holten derweil Slama gegen Handrick-Morgenstern, Schäfer gegen Kaiser und Abdelrahim gegen Minkwitz. (asch)

zur Startseite