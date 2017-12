Rote Laterne abgegeben

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A hat der SV Saupsdorf den SV Birkwitz-Pratzschwitz mit 1:0 (1:0) besiegt. Es war erst der zweite volle Punktgewinn für die Männer um Trainer Thomas Klinke. „Ich freue mich riesig. Das war ein hochwichtiger Dreier für uns“, sagte der 33-Jährige. Das goldene Tor erzielte Kai Frenzel in der 32. Minute mit einem Knaller unter die Latte. Saupsdorf gab mit diesem Sieg die rote Laterne an Pretzschendorf SV ab. (jj)

