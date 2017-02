Rote Karte für „Dopingsünder“ Erst trinken, dann fahren, das ist offenbar das Motto eines Radebeulers. Und das kostete ihn jetzt schon den zweiten Führerschein. Und noch mehr.

Im übertragenen Sinn die Rote Karte erhielt jetzt ein Radebeuler, der immer wieder betrunken mit dem Auto fährt. Nun gibt es eine lange Sperre. © Olivier Matthys /dpa

Es soll ja Fußballer geben, über die wird gelästert, sie träfen aus fünf Metern vom Strand aus das Meer nicht. Da ist eine Radebeulerin besser dran. Sie traf mit dem Pkw ein fünf Meter breites Tor. Allerdings: Das wollte sie gar nicht, sondern das Auto nur durch die nun wahrlich nicht enge Ausfahrt fahren. Dass es nicht gelangt, sondern sozusagen mit einem Eigentor endete, lag wohl daran, dass die zierliche Frau ihren Ausparkversuch mit 1,68 Promille Alkohol startete. Doch ihrem Bekannten gelang ein noch viel größeres Eigentor. Der nahm nämlich jetzt einen Fahrerwechsel vor, setzte sich selbst ans Steuer. Und schaffte sogar eine unfallfreie Fahrt nach Hause. Alle Achtung, denn er hatte noch mehr Atü auf dem Kessel als die Frau: 2,47 Promille.

Die aus seiner Sicht wohl tolle Aktion fand jedoch nicht den Beifall des Publikums. Das bestand aus mehreren Leuten, die nach einer Geburtstagsfeier in einer Sporthalle in Radebeul an einem Apriltag vorigen Jahres nachts um zwei gerade ein bisschen aufräumten, als das Pärchen mit seinem Mercedes eintraf. Da hatten beide schon mächtig getankt, aber kein Benzin fürs Auto, sondern Alkohol für die Leberzirrhose. Und tranken weiter Bier, bekundeten lautstark, dass sie noch weiterfahren wollten.

Nicht das erste Mal angetrunken am Steuer

Das wurde dem Publikum zu bunt. Es wollte eine Spielunterbrechung. Man diskutierte, schrie sich an, schließlich nahm jemand vorsichtshalber den Autoschlüssel weg. „Wir mussten etwas tun, die konnte man so nicht auf die Straße lassen“, sagt einer der Beteiligten als Zeuge vor Gericht. Doch irgendwie gelang es der Frau, den Schlüssel wieder zu ergattern. Sie setzte sich ins Auto, fuhr los. Der Ausgang ist bekannt. Doch jetzt fuhr der 32-jährige Radebeuler weiter. Auch das gellende Pfeifkonzert des Publikums konnte ihn nicht aufhalten. Ein Zuschauer nahm wegen des „Dopingsünders“ Kontakt mit dem Schiedsrichter auf. Das heißt, er rief die Polizei. Die war schnell da, erwischte das Pärchen. Die Frau ging gerade ins Haus, der Mann stand in der Autotür, der Zündschlüssel steckte noch. Der Mann wollte wegrennen, doch die Polizisten konnten ihn aufhalten.

Sowohl er als auch die Frau waren aggressiv, dem Mann mussten Handschellen angelegt werden. Erst verweigerten beide einen Alkoholtest, stimmten schließlich zu.

Erst trinken und dann fahren, das ist Gewohnheit bei dem Angeklagten. Bei einem „Auswärtsspiel“ in Polen wurde er auch schon mal erwischt. Dort werden solch grobe Fouls konsequent geahndet: drei Monate Haft auf Bewährung, 5 000 Zloty Strafe und vier Jahre Fahrverbot in Polen. In Deutschland gilt das nicht, hier durfte er mit seinem polnischen Führerschein fahren. Einen deutschen hat er schon lange nicht mehr. Man kann sich denken, warum. Und es gibt weitere Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Richterin Ute Wehner ahndet das Vergehen mit einer Geldstrafe von 1 100 Euro. Die ist deswegen relativ niedrig, weil der Mann wenig Einkommen hat. Außerdem ist er nun auch seinen polnischen Führerschein los. Der wird in das Land, in dem er ausgestellt wurde, zurückgeschickt. Wiederhaben will er ihn ohnehin nicht, sondern irgendwann mal wieder in Deutschland einen erwerben, sagt er. Da muss er wohl erst mal sein Alkoholproblem in den Griff kriegen. Jetzt gibt´s erst mal die Rote Karte und den Schlusspfiff.

