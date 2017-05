Rote Karte für Bildungsministerin? Verfassungsrichter prüfen eine Kritik von Johanna Wanka an der AfD aus dem Jahr 2015.

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) wartet im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf den Beginn der mündlichen Verhandlung zu den Äußerungsbefugnissen von Regierungsmitgliedern. © dpa

Es sind nur drei Sätze, routinemäßig vorbereitet vermutlich. Aber Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) holen sie am Mittwoch noch einmal ein, nach anderthalb Jahren.

Im November 2015, die Flüchtlingskrise ist das beherrschende Thema, ruft die AfD bundesweit auf zu einer Demonstration in Berlin. Das Motto: „Rote Karte für Merkel! – Asyl braucht Grenzen!“

Wankas Bildungsministerium versteht das als Angriff auf die gesamte Bundesregierung. Drei Tage vor der Veranstaltung folgt der Konter per Pressemitteilung: „Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden“, kritisiert Wanka und wirft führenden AfD-Politikern vor, „der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub“ zu leisten.

In Wankas Team dürfte niemand damit gerechnet haben, dass die Ministerin das im Mai 2017 in zweieinhalbstündiger Verhandlung dem Bundesverfassungsgericht erklären muss. Erstmals tritt die AfD in Karlsruhe als Klägerin auf. „Wenn eine Ressortministerin aus ihrem Regierungsamt in die parteipolitische Arena steigt, dann ist die Grenze des Zulässigen überschritten“, sagt Vizesprecher Albrecht Glaser, der seine Partei nicht nur in diesem Fall von staatlicher Seite auf undemokratische Weise stigmatisiert und ausgegrenzt sieht.

Die AfD klagt gegen Wanka, weil sie die Mitteilung über ihr Ministerium verbreiten ließ. Eine Ministerin dürfe ihre Funktion nicht nutzen, um die Reichweite ihrer Botschaft zu erhöhen und ihr mehr Autorität zu verleihen, sagte der Prozessbevollmächtigte der Partei, Marc Vallendar. Wanka habe zum Boykott der Demo aufgerufen.

Tatsächlich dürfen Regierungsmitglieder ihre Ressourcen und die Autorität ihres Amtes nach bisheriger Karlsruher Rechtsprechung nicht für den politischen Meinungskampf nutzen. Die Frage ist nun, ob es womöglich ein „Recht auf Gegenschlag“ gibt und wo dessen Grenzen wären. Wanka hatte der AfD auch vorgeworfen, Rechtsextremisten, die offen Volksverhetzung betreiben, „unerträgliche Unterstützung“ zu leisten – damit könnte sie übers Ziel hinausgeschossen sein. Die Richter fragten sehr kritisch nach.

Sein Urteil wird der Zweite Senat voraussichtlich erst in einigen Wochen bis Monaten verkünden. (dpa)

