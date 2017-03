Rote Ampel verhindert Unfallflucht Bei der Ausfahrt von einem Parkplatz kracht es. Die Verursacherin haut ab. Weit kommt sie aber nicht.

An einer roten Ampel endet eine Unfallflucht. Sie habe gar nicht vorgehabt abzuhauen, sagt dagegen die Angeklagte. © Symbolbild/dpa

Es ist viel Verkehr an jenem Freitagnachmittag Ende Juli vorigen Jahres auf der Straße vor einem Supermarkparkplatz in Radebeul. Als eine 55-jährige Radebeulerin eine vermeintliche Lücke entdeckt und zügig auf die Hauptstraße fährt, kracht ihr Audi mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen. An diesem entsteht laut Gutachten ein Schaden von 2 243 Euro. „Das Auto war plötzlich da, fuhr auf der Mitte der Fahrbahn. Ich bin erschrocken, habe aber von einem Unfall nichts bemerkt“, sagt die Frau, die nun wegen Unfallflucht vor Gericht steht.

Denn sie soll nach dem Zusammenprall einfach abgehauen sein. Sie bestreitet das. Der andere Fahrer habe ihr signalisiert, dass man sich „getroffen“ habe. Sie habe ein paar Meter weiter anhalten wollen, doch das andere Auto sei weggewesen. Im Rückspiegel habe sie gesehen, wie dieses Auto wendete und plötzlich hinter ihr stand. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe sie zur Rede gestellt. Was sie nicht sagt: Sie konnte nicht weiterfahren, weil die Ampel auf „Rot“ stand.

Um die Kreuzung nicht zu blockieren, einigt man sich, bis zum Bahnhof Radebeul-West zu fahren und dort die Personalien auszutauschen. Abgehauen sei sie nicht: „Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht zu flüchten, habe eine gute Versicherung mit Rabattretter“, sagt sie.

Der Geschädigte, der zur Gerichtsverhandlung extra aus Wien angereist ist, schildert die Situation ganz anders. Die Frau sei mit ihrem Auto aus der Ausfahrt gekommen ohne zu gucken. Er sei noch ausgewichen, dennoch hätten sich beide Fahrzeuge berührt. Er habe ihr Handzeichen gegeben, dass sie anhalten soll, was sie auch tat. „Als ich ausstieg und auf sie zukam, gab sie plötzlich Vollgas und fuhr weg“, sagt der Zeuge.

Nur wegen der roten Ampel sei sie nicht weit gekommen. Dort habe er sie zur Rede gestellt. Zuerst habe die Frau ihre Versicherung anrufen wollen, es sich dann aber anders überlegt. „Ansonsten hätten wir das klären können und würden jetzt nicht hier sitzen“, sagt der Geschädigte. Da habe er die Polizei angerufen, die habe aber kein Fahrzeug gehabt. So sind beide aufs Revier gefahren.

Dass die Frau den Anstoß nicht bemerkt haben will, glaubt der Zeuge nicht. „Es gab einen ordentlichen Anstoß, es hat uns mächtig durchgerüttelt“, sagt er. Von der Versicherung der Frau hat er inzwischen den Schaden von 1 700 Euro ersetzt bekommen. Weil er den Schaden nicht hat reparieren lassen, hat die Versicherung die Mehrwertsteuer abgezogen. Die Schadenssumme, die im Auftrag der Werkstatt ein Gutachter an dem neun Jahre alten Auto ermittelt hatte, scheint ohnehin sehr hoch. Möglicherweise wurde ein Vorschaden mit bewertet.

Beide Autos stehen jedenfalls unrepariert auf dem Parkplatz des Gerichtes. Nachdem sie sich der Richter angeschaut hat, spricht er von „keinem erkennbaren Schaden.“ Auf Antrag der Staatsanwältin stellt er das Verfahren wegen geringer Schuld ohne Auflagen ein. „Dies war kein klassischer Fall von Unfallflucht. Dennoch hätten Sie an Ort und Stelle anhalten müssen’“, sagt er der Angeklagten.

Diese erhält noch im Gerichtssaal ihren Führerschein, auf den sie als Selbstständige angewiesen ist, zurück. Der war seit Ende Januar eingezogen. Auf eine Entschädigung für den Entzug muss die Frau verzichten. Ganz ungeschoren kommt sie nicht davon. Sie muss ihre eigenen Auslagen, also auch die Kosten für ihren Rechtsanwalt, selbst bezahlen.

