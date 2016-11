Rotbuche gesichert, Park wieder offen Aus Sicherheitsgründen musste der Heilsberger Park Ende September gesperrt werden. Nun wurde ein Lösung gefunden.

Statisch gesichert: Mithilfe eines Bandes stützen sich die beiden Stämme gegenseitig.

Freital. Der Heilsberger Park in Hainsberg ist ab sofort wieder offen. Er musste Ende September gesperrt werden, weil eine alte Rotbuche umzustürzen drohte. Wie die Freitaler Stadtverwaltung nun mitteilt, konnte der Baum nun gesichert werden. „Damit konnte die Verkehrssicherheit vorerst wieder hergestellt werden und die Anlage ist ab sofort wieder frei zugänglich“, so Rathaussprecher Matthias Weigel.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle des denkmalgeschützten Baumes war eine beginnende Rissbildung am Stamm zwischen den beiden Hauptstämmlingen festgestellt worden. Die Naturschutzbehörde im Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ließ nun zwischen den beiden Hauptstämmlingen eine statische Sicherung einbauen. Diese besteht aus einem Band, das um beide Stämme gelegt ist. Dadurch stützen sich die Stämme gegenseitig.

Wie das Rathaus mitteilt, war die Sicherungsmaßnahme zuvor in einer gemeinsamen Beratung mit der Stadt Freital, der Naturschutzbehörde und einem Baumgutachter abgesprochen worden. „Die Alternative hätte in der erheblichen Einkürzung der Stämmlinge bestanden“, so Weigel. Die Sicherung soll nun die weitere Rissbildung verhindern und damit eine Auseinanderbrechen vermeiden. Dies wiederum würde die Restlebensdauer dieser sehr starken Buche deutlich verringern. Die Sicherungsmaßnahmen haben rund 700 Euro gekostet und kommen aus dem Etat der Naturschutzbehörde.

Der Heilsberger Park in Coßmannsdorf befindet sich zwischen der Bahnstrecke Dresden-Freiberg, der Somsdorfer Straße, dem Leitenweg und der Straßenmeisterei des Landkreises. Durchzogen wird er von der Wilden Weißeritz. Geprägt ist das Gelände unter anderem durch Baumdenkmale, die teilweise mehr als 250 Jahre alt sind. Der Park ist heute als geschützter Landschaftsbestandteil klassifiziert.

