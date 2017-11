Rotaviren in Görlitz auf dem Vormarsch Dadurch nehmen schwere Magen-Darm-Infektionen zu. Besonders gefährdet: Kleinkinder.

Symbolbild © dpa

699 Menschen haben sich nachweislich seit Jahresbeginn mit dem Rotavirus infiziert. Im gesamten Vorjahr waren es nur 408. Darüber informiert die Krankenkasse Barmer in Görlitz. Rotaviren verursachen Magen-Darm-Infektionen, die vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich werden können.

Gut die Hälfte der an Rotaviren erkrankten Kleinkinder muss deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Durchfall und Erbrechen führen bei ihnen zu einem starken Flüssigkeitsverlust, der durch Trinken nur schwer ausgeglichen werden kann, da die aufgenommene Flüssigkeit meist wieder erbrochen wird. Die Barmer rät zur Schluckimpfung gegen das Rotavirus. „Babys sollten schon frühzeitig, im Alter von sechs bis zwölf Wochen, eine Schluckimpfung gegen Rotaviren erhalten. Dann sind sie etwa zwei bis drei Jahre geschützt, also genau während der Zeit, in der eine Infektion besonders schwer verlaufen kann“, erklärt Ronny Scharntke, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Görlitz. Rotaviren sind Überlebenskünstler. Sie sind hochansteckend und extrem widerstandsfähig. Außerhalb des Körpers können die Krankheitserreger mehrere Tage überleben. Selbst gründliches Händewaschen und -desinfizieren können eine Ansteckung mit Rotaviren nicht vollständig verhindern. Schon wenige Viruspartikel genügen, um eine Infektion auszulösen. Infizierte scheiden die Krankheitserreger etwa eine Woche lang aus, über die Toilette oder Windeln gelangen sie an die Hände von Erwachsenen oder anderen Kindern, von dort auf Wickeltische und Spielzeug – und schon ist eine lehrbuchhafte Ansteckungsspirale in Gang gesetzt.

Die Symptome treten nach einer Inkubationszeit von ein bis drei Tagen sehr heftig und schlagartig auf. „Meist beginnt eine Rotaviren-Erkrankung mit Fieber und Erbrechen, danach kann es für etwa drei bis fünf Tage zu wässrigen Durchfällen kommen. Häufige Begleiterscheinungen sind auch Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen“, so Ronny Scharntke. Bei größeren Kindern und Erwachsenen nimmt die Erkrankung in der Regel keinen so schweren Verlauf, weil das Immunsystem schon mehrfach mit den Erregern konfrontiert wurde und dementsprechend trainiert ist.

Ebenso häufig lösen auch Noroviren Durchfall und Erbrechen aus. Erkrankungen mit diesen Viren verlaufen in aller Regel aber leichter als bei Rotaviren. Beide Viruserkrankungen treten vor allem im Herbst und Winter auf. (SZ)

