Rotaviren auf dem Vormarsch Auch in der Region nehmen schwere Magen-Darm-Infektionen zu. Besonders gefährdet sind Kleinkinder.

699 Menschen haben sich seit Jahresbeginn mit dem Rotavirus infiziert. Im Vorjahr waren es nur 408. Darüber informiert die Krankenkasse Barmer in Görlitz. Rotaviren verursachen Magen-Darm-Infektionen, die vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich werden können. Gut die Hälfte der an Rotaviren erkrankten Kleinkinder muss im Krankenhaus behandelt werden. Durchfall und Erbrechen führen bei ihnen zu einem starken Flüssigkeitsverlust, der durch Trinken nur schwer ausgeglichen werden kann, da die aufgenommene Flüssigkeit meist wieder erbrochen wird. Die Barmer rät zur Schluckimpfung gegen das Rotavirus. „Babys sollten schon frühzeitig, im Alter von sechs bis zwölf Wochen, eine Schluckimpfung gegen Rotaviren erhalten. Dann sind sie etwa zwei bis drei Jahre geschützt“, erklärt Ronny Scharntke, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Görlitz. Rotaviren sind hochansteckend und extrem widerstandsfähig. Außerhalb des Körpers können die Erreger mehrere Tage überleben. (SZ)

