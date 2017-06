Rotary Club unterstützt App für Flüchtlinge Bedürftige ohne deutsche Sprachkenntnisse sollen sich über Nahrungsmittel informieren können – bald in mehreren Sprachen.

Der Rotary Club Pirna möchte Flüchtlingen das Zurechtkommen in Deutschland erleichtern. Dafür unterstützt er ein neues Projekt, teilen Eric Schoop und Torsten Reuscher vom Rotary Club mit. „Nahy – informiert entscheiden, gesund einkaufen“ ist eine Initiative zur Entwicklung einer Beratungs-App für Mobiltelefone. Mit ihrer Hilfe können Flüchtlinge und ausländische Gäste, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, sich auf einfache Weise in ihrer Muttersprache über Nahrungsmittel und deren Zutaten informieren. Die App soll zunächst auf Arabisch, zukünftig auch auf Urdu, Farsi und in anderen Sprachen erhältlich sein. Dank des Helfer-Programms lässt sich zum Beispiel unkompliziert herausfinden, ob ein Produkt Schweinefleisch, Alkohol oder bestimmte Allergene enthält. Auch kann die App Alternativprodukte vorschlagen. Um Geld für die Entwicklung zu sammeln, bedient sich der Pirnaer Klub erstmals des Crowdfundings, also des Spendensammelns über das Internet. (SZ)

Mehr Informationen gibt es im Internet hier.

