Rotary Club Görlitz hilft Obdachlosen Den Großteil der Spende soll das Suppenküchenmobil erhalten.

Das Gebäude der Stadtmission auf der Langenstraße. © SZ/Archiv

Görlitz. Der Rotary Club Görlitz unterstützt die Arbeit der Evangelischen Stadtmission Görlitz mit einer Spende von 500 Euro. Am Dienstagabend überreichten drei Vertreter des Clubs im Teekeller der Einrichtung auf der Langenstraße einen Scheck und kamen mit den Anwesenden ins Gespräch. „Wir helfen Ihnen sehr gern“, sagte Ludwig Ammer vom Rotary Club im voll besetzten Kellerraum. „Denn wir wissen, dass Sie es nötig haben.“

Die Stadtmission unterstützt Obdachlose und Menschen in einer sozialen oder gesundheitlichen Notlage seit vielen Jahren mit Angeboten wie Suppenküche, Kleiderkammer, Dusche, Waschmaschine und eben Teekeller.

Einen Großteil der Rotary-Spende soll das Suppenküchenmobil erhalten, das immer am Mittwochabend unter anderem an Marienplatz, Theatervorplatz und Obdachlosenheim hält, um eine warme Mahlzeit und Gespräche anzubieten. „In diesem Bereich sind wir in diesem Jahr chronisch unterfinanziert“, sagte Stadtmissionarin Anika Dürrbeck. (jay)

