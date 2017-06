Rotary-Club arbeitet im Hochmoor Was die Freitaler dieses Mal in Ordnung bringen, wissen sie noch gar nicht.

Das Georgenfelder Hochmoor ist seit 1926 Naturschutzgebiet. © Archiv SZ

Der Rotary Club Freital trifft sich am kommenden Sonnabend, 17. Juni, gegen 9 Uhr, zum ehrenamtlichen Arbeitseinsatz am Eingang des Georgenfelder Hochmoores. Wie der Rotary Club mitteilt, wird voraussichtlich ein Mitarbeiter des Forstbezirks Bärenfels vorab eine kurze Einführung zur Renaturierung geben. Schon seit mehr als 20 Jahren engagiere sich der Club für das Georgenfelder Hochmoor. Unter anderem wurden die Stege, die durch das Krummholzkiefernmoor führen, neu gemacht. Was die Mitglieder des Rotary Clubs dieses Mal in Angriff nehmen, davon lassen sie sich überraschen. Alle werden in jedem Fall gebeten, in voller Ausrüstung und mit Arbeitsgeräten zu erscheinen.

Das Georgenfelder Hochmoor ist seit 1926 Naturschutzgebiet, in dem charakteristische Pflanzen wie etwa die Moosbeere wachsen. Auf sächsischem Gebiet befinden sich zwölf Hektar des Moorkomplexes, der bis ins Böhmische reicht. (SZ/aeh)

zur Startseite