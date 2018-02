Rotarier verteilen Geld an Schulen Die Förderschulen erhalten je 500 Euro. Das Geld kommt den Kindern zu Gute – auf ganz unterschiedliche Weise.

Mittelsachsen. Vertreter des Rotaryclubs Döbeln-Mittelsachsen haben am Freitag die Leiter der Förderschulen im Altkreis Döbeln eingeladen, um ihnen einen Spendenscheck über jeweils 500 Euro zu überreichen. „Diese Unterstützung ist uns seit Jahren eine Herzensangelegenheit“, so Rotarysprecher und Gründungspräsident Steffen Blech. Heike Becker ist seit Herbst des vergangenen Jahres die Leiterin Regenbogenschule Döbeln. „Das Geld wurde für das gemeinsame Theaterprojekt mit dem Harthaer Gymnasium eingesetzt. Dieses möchten wir auch in diesem Jahr fortführen.“ Es sei sowohl eine Bereicherung für ihre Schüler, die eine geistige Behinderung haben, als auch für die Abiturienten.

Birgit Saupe erklärte, dass im Dachgeschoss der Lernförderschule Albert Schweitzer in Roßwein neue Einrichtungsgegenstände Einzug halten sollen. „Die alten sind von 1994. Wir wollen die Bedingungen verbessern. Es soll auch ein Spielteppich für die jüngeren Kinder ausgelegt werden“, sagte sie. Zudem solle der Pausenhof neu gestaltet werden. Für bessere Bedingungen auf dem Hof der Schloßbergschule Döbeln hat auch Dagmar Dettke das Spendengeld aus dem Vorjahr investiert. „Von dem Betrag haben wir uns ein Bolztor gegönnt. Das wird sehr gut angenommen.“ Der nächste große Wunsch der Schüler sei eine Basketballanlage. „In die möchten wir die heute erhaltenen 500 Euro investieren“, so Dagmar Dettke.

Heiko Felgener, Leiter der Schule zur Lernförderung Waldheim, werde im März die Schüler und Eltern befragen, wofür die Spende verwendet werden soll. „Für uns als kommunale Schule ist das eine bedeutende Summe. Letztes Jahr haben wir 20-jähriges Bestehen am Standort Schulberg gefeiert. Es war ein tolles Fest. Die Schüler hatten sich gewünscht, dass die Bogenschützen kommen. Diesen und weitere Wünsche konnten wir dank der Spende und der Freundschaftspreise der anderen Akteure erfüllen“, so Felgener.

Laut Steffen Blech hat der Rotaryclub Döbeln-Mittelsachsen im vergangenen Jahr insgesamt rund 20 000 Euro Spenden eingeworben. Davon haben unter anderem der Förderverein Kloster Buch, der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) und das Projekt Suchtprävention der Diakonie Döbeln profitiert. (DA/sol)

