Rotarier starten Jugendcamp Jugendliche aus aller Welt sind in den kommenden Tagen an der Talsperre Malter zu Gast. Zum Schluss gibt es eine große Feier.

Der Freitaler Rotary-Club lädt auch in diesem Jahr Jugendliche aus der gesamten Welt zu einem internationalen Jugendcamp ein. Es findet in diesem Jahr an der Talsperre Malter in Paulsdorf statt. Wie der gemeinnützige Verein mitteilt, werden in diesem Jahr insgesamt 24 Jugendliche mitmachen.

Ziel des Camps ist es, den Teilnehmern ein vertieftes Bild von Deutschland zu vermitteln, das über die Tagesereignisse hinausgeht. Genauso wichtig ist es für den international ausgerichteten Rotary Club, dass die Jugendlichen untereinander in Kontakt kommen und ihre unterschiedlichen Kulturen schätzen lernen.

Das Camp wird seit 1995 immer im Sommer veranstaltet. Ursprünglich waren es tschechische Waisenkinder, die ein paar unbeschwerte Tage in dem Ferienlager in Oelsa erleben sollten. Hier am Sportplatz hatte das Camp viele Jahre seinen Platz gefunden. Seit vergangenem Jahr findet es nun auf dem Gelände der Wasserwacht an der Malter statt.

Inzwischen können sich 15- bis 19-jährige Jugendliche aus der ganzen Welt dafür anmelden. Das Camp begann in diesem Jahr am 1. Juli und dauert anderthalb Wochen. Am 12. Juli ist eine Abschlussfeier geplant. (SZ)

