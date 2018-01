Rotarier spenden für Beuronkapelle Nach einer Führung durch das berühmte Gotteshaus in Räckelwitz hat der RC Kamenz spontan Geld für den weiteren Betrieb gesammelt.

Geld für die Beuronkapelle in Räckelwitz. Das Geld kommt von den Rotariern. © dpa

Räckelwitz/Kamenz. Der Rotaryclub Kamenz führt jährlich ein Martinsgansessen durch. Diesmal wurde es gemeinsam mit dem RC Bautzen im ehemaligen Herrenhaus in Räckelwitz durchgeführt. Zuvor gab es eine Führung durch die benachbarte Beuronkapelle, die einzigartig in der Region ist. Die Rotarier waren so begeistert, dass sie spontan 200 Euro an den Kapellenverein spendeten, der das Gotteshaus im Ehrenamt pflegt und regelmäßig der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Kapelle wurde 1885 im Beuroner Kunststil erbaut. Damit erfüllte Gräfin Monika zu Stolberg den testamentarischen Wunsch ihrer Eltern. Der neoromanische Kirchenbau wollte nach außen eine Gottesburg darstellen. 1985 wurde die Kapelle restauriert. Durch viele Übermalungen und Umbauten im zurückliegenden Jahrhundert war die Beuroner Kunst im Kirchenraum fast völlig verlorengegangen. Durch das Engagement der Malermeister Pilz aus Schirgiswalde und Rentsch aus Doberschütz konnte die Farbenprächtigkeit wieder hergestellt werden. Heute werden dreimal wöchentlich Gottesdienste in der Kapelle gefeiert. (szo)

