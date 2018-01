Rotarier schicken 600 Schüler nach Dresden Bei einer Geburtstagsfeier kam viel mehr Geld zusammen als erwartet. Damit wird jetzt ein Projekt finanziert.

Schüler Paul hat sich bei der Dresdner Museumsnacht im Mathematisch-Physikalischen Salon im Zwinger ausprobiert. Jetzt wollen die Riesaer Rotarier Hunderten Schülern aus dem Raum Riesa die Kunstsammlungen nahe bringen. © Sven Ellger

Riesa. Eigentlich sollten die Geburtstagsgäste anstelle von Geschenken nur eine Kleinigkeit spenden, um das jährliche Sommercamp der Rotaracts zu finanzieren. Bei dieser Aktion laden die Riesaer Jung-Rotarier gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Riesa Kinder aus ärmeren Familien ein, um denen ein schönes Wochenende zu bereiten – etwa im Landheim Olganitz.

Doch die Spendenaktion der Rotarier beim 60. Geburtstag von Feralpi-Stahlwerk-Chef Frank-Jürgen Schaefer lief etwas anders ab, als geplant. Denn die Gäste zahlten deutlich mehr Geld ein – so dass es auf Jahre hinaus für die Sommercamps gereicht hätte. Also überlegten sich Rotarier etwas anderes, was man mit der Summe in mittlerer vierstelliger Höhe finanzieren könnte. Das Vorhaben sollte am besten Kinder und Jugendliche unterstützen und hier in der Region spielen. Am Ende fiel die Auswahl leicht. „Das Ehepaar Schaefer engagiert sich im Freundeskreis der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden“, sagt Katja Sieber, Präsidentin des Rotary-Clubs Riesa-Elbland. Da lag es auf der Hand, das Angebot der Dresdner Museen und Kinder und Jugendliche aus dem Raum Riesa zusammenzubringen.

„Wir wollen 25 Schulklassen eine Fahrt nach Dresden und den Besuch der Staatlichen Kunstsammlungen ermöglichen“, sagt die Riesaerin. Das Angebot richtet sich nicht nur an Riesaer Schulen, sondern auch an Schulen aus dem Altkreis – von Stauchitz bis Gröditz, von Strehla bis Nünchritz. Wer teilnehmen will, sollte nur begründen, warum sich seine Klasse für eines der fünf möglichen Angebote interessiert. Da gibt es die Tour mit Karte, Kompass und Routenrolle durch den Zwinger, wo sich Zweit- bis Sechstklässler als Geografen ausprobieren können. Ebenfalls vom Mathematisch-Physikalischen Salon wird das Projekt „Geheime Botschaften“ angeboten, bei dem es um Geheimschriften und Chiffriergeräte geht. Im dritten Angebot werden Schülern wortwörtlich die Haare zu Berge stehen – denn dort erforschen sie unter anderem eine mehr als 200 Jahre alte Elektrisiermaschine.

Im Albertinum dagegen dreht sich alles ums Licht – von Experimenten mit optischen Phänomenen bis zu einer eigenen Lichtkunst-Performance. Gleich nebenan im Residenzschloss lautet das Motto „Barock in Sachsen“, dort können sich Schüler mit den Schätzen aus der Regierungszeit August des Starken beschäftigen.

Die fünf Angebote werden nun auch auf Plakate gedruckt, die die Rotarier nun zum Aushängen an die Schulleiter verteilen. Gleichzeitig sprechen Rotaracts und Rotarier ihnen bekannte Einrichtungen an. Das Angebot umfasst jeweils die Fahrkarte für Bus und Bahn sowie die jeweilige Aktion bei den Kunstsammlungen. Und die wird spannend, verspricht Rotaract-Präsident Marcel Paumer. „Da geht es nicht darum, zwei Stunden zu sitzen und zuzuhören – da wird das Wissen spielerisch vermittelt!“ Wenn mehr als 25 Bewerbungen eingehen, stimmen die Rotarier und die Rotaracts gemeinsam über die Bewerbungen ab. „Ich bin gespannt, was sich die Schüler einfallen lassen“, sagt Katja Sieber. Einsendeschluss ist der 13. April.

