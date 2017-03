Rotarier helfen den Klosterköchen Zum ersten Mal hat der Club Döbeln-Mittelsachsen 2016 einen Adventskalender angeboten. Einen der Hauptpreise hat das Kloster Buch gewonnen.

Die Rotarier Döbeln-Mittelsachsen unterstützen die Förderer des Klosters Buch mit einer Finanzspritze in Höhe von 5 000 Euro. Fast so viel wird benötigt, um einen kaputten Herd in der Klosterküche zu ersetzen. © Dietmar Thomas

Seit fünf Jahren gibt es den Rotary Club Döbeln-Mittelsachsen. Fast genauso lange unterstützen die Mitglieder schon den Förderverein Kloster Buch. Zum einen, weil die alte Zisterzienser-Wirkungsstätte ein außergewöhnliches Denkmal ist und zum anderen, sie dort nachhaltig helfen können. Überdies honorieren die Rotarier das Ehrenamt der Mitarbeiter des Fördervereins und der ehrenamtlichen Helfer. Dabei passiert das nicht nur mit Finanzspritzen, sondern ebenso mit Arbeitseinsätzen, zuletzt beim Wiederanlegen des Arzneikäutergartens, unter dem sich inzwischen die vollbiologische Kläranlage befindet.

Trotzdem: Der Verein ist für jede Spende dankbar. Eine in Höhe von 5 000 Euro übergaben Gründungspräsident Steffen Blech, der derzeitige Präsident Jürgen Vogel und Holger Jentzsch am Freitag an den Vorstand des Fördervereins Kloster Buch, Heiner Stephan, und einen Teil der Mitarbeiterschaft. Das Geld, so Schatzmeisterin Sonja Jäschke, wird gebraucht, um in der Klosterküche Öfen zu erneuern. Die Technik ist eine Grundlage dafür, um Einnahmen zu erwirtschaften. Sollten noch ein paar Euro übrig bleiben, dann könnten damit vielleicht neue Funde für Besucher aufbereitet werden. Im Abthaus sind weitere Malereien zutage getreten. Der Förderverein wollte eigentlich nur dort, wo die Verlegung von Brandmeldern Spuren hinterlassen hat, einige Schönheitsreparaturen erledigen lassen. Dabei wurden die Malereien entdeckt. „Wir lassen uns offen, wie wir damit umgehen. Vielleicht gestalten wir später ein Sichtfenster“, so Heiner Stephan. Alle Funde sogleich für Besucher aufzubreiten, übersteigt die finanziellen Kräfte des Vereins bei Weitem. Wichtig ist, dass alles dokumentiert wird, der Nachwelt nichts verloren geht.

Nachhaltigkeit ist auch dem Rotary Club wichtig. Präsident Jürgen Vogel kündigte an, dass die Mitglieder dem Kloster verbunden bleiben und weitere Projekte sehen, die sie unterstützen möchten. Eines ist der Bürgerhain. Nach einer Idee von Holger Jentzsch könnten Bäume, die Bürger als Geschenk erhalten oder selbst gekauft haben, auf einer Fläche am Kloster gepflanzt werden und später Parkplätze beschatten.

Laut Jürgen Vogel bringt der Club im Herbst wieder einen Adventskalender heraus, dessen Erlös er einem Verein oder einer sozialen Einrichtung zukommen lässt. Die Vorbereitungen laufen. Der Hauptpreis 2016 war ein Wellness-Wochenende. Den Gutschein hat der Gewinner abgeholt.

