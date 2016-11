Rot und Weiß vom Winzer Der Weihnachtsmarkt im Westen Radebeuls ist zum 20. Mal unter dem Motto „Lichterglanz und Budenzauber“ eröffnet.

Die beiden haben ihn schon probiert: Ivonne Neubert (links) und Daniela Große lassen sich den Glühwein schmecken. . © Arvid Müller

Es gibt auf dem Weihnachtsmarkt in Altkötzschenbroda an acht verschiedenen Ständen Winzerglühwein vom weißen und vom roten Wein, die Tasse zwischen 2,50 und drei Euro. Seit Freitagabend ist zum 20. Mal der Weihnachtsmarkt im Westen Radebeuls unter dem Motto „Lichterglanz und Budenzauber“ eröffnet. Neben den 90 Buden locken auch wieder Künstler mit Darbietungen von Musik bis Weihnachtskabarett und Chorsingen. Jeweils von Freitag- bis Sonntagabend ist der Markt auch am zweiten und dritten Advent geöffnet. (SZ)

