Rot-Rot-Grün will Flüchtlingspolitik umkrempeln

Lange Schlangen von Flüchtlingen vor dem Lageso. In der Berliner Flüchtlingspolitik lief zuletzt so einiges schief. © Archivbild: picture alliance / dpa

SPD, Linke und Grüne wollen die Flüchtlingspolitik in Berlin komplett umkrempeln. Für die Zuwanderer sollen mehr Wohnungen her, es soll auch mehr Sprachkurse, Beratung und konkrete Hilfen geben. Außerdem sollen künftig alle beteiligten Behörden, insbesondere die unterschiedlichen Senatsverwaltungen, an einem Strang ziehen. „Wir müssen wegkommen von dem Chaos, das es bisher gegeben hat“, sagte die Linken-Politikerin Katina Schubert am Donnerstag nach Koalitionsverhandlungen in der zuständigen Arbeitsgruppe. Das betonten auch SPD-Landesvize Barbara Loth und die Grünen-Vorsitzende Bettina Jarasch.

Einig waren sich die künftigen Koalitionspartner in dem Ziel, die großen Flüchtlingsunterkünfte baldmöglichst zu schließen. Stattdessen sollen die Menschen verstärkt in Wohnungen untergebracht werden - trotz des aktuellen Mangels an preiswertem Wohnraum in der Hauptstadt. Priorität habe, mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen, aber auch bestehende Gebäude etwa aus Landes- oder Bundeseigentum zu ertüchtigen.

Zuletzt lebten nach Angaben des Senats noch gut 27 000 Asylbewerber in Notunterkünften. Davon seien 3700 in Turnhallen untergebracht, 2600 in Aufnahmeeinrichtungen und 20 900 in anderen Notunterkünften wie den Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof. Diese Großunterkünfte, darunter auch das ICC sowie Turnhallen, müssten so rasch wie möglich leergezogen werden, so die drei Parteien. Einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Die bestehenden und noch geplanten Container-Unterkünften seien im Vergleich zu Wohnungen die schlechtere Alternative, aber immer noch besser als Großunterkünfte, sagte Schubert.

Jarasch sprach von einem Paradigmenwechsel beim Thema Flüchtlinge. „Wir werden alle landespolitischen Möglichkeiten ausschöpfen, um eine humanitäre, auf die Ermöglichung von Bleibeperspektiven ausgerichtete Politik zu machen.“ So werde sich Berlin im Bundesrat für die doppelte Staatsbürgerschaft und leichteren Familiennachzug einsetzen. „Auch diese Koalition wird am Ende in Fällen, wo es nicht anders geht, abschieben müssen“, fügte Jarasch unter Verweis auf Bundesrecht hinzu. Dies solle aber nur „Ultima Ratio“, also die letzte Möglichkeit sein. Und: „Es wird keine Direktabschiebungen mehr geben aus Schulen, aus Jugendeinrichtungen oder Krankenhäusern, und es wird auch keine Trennung von Familien mehr bei Abschiebungen geben.“

Unterdessen wurde bekannt, dass die rund zwei Millionen Euro teure sogenannte Blumenhalle für Flüchtlinge am Tempelhofer Feld weichen soll. Laut Sozialverwaltung steht noch nicht fest, ob sie an einem anderen Ort aufgebaut, eingelagert oder verkauft wird. Die „Berliner Morgenpost“ hatte zuerst berichtet. Demnach erwies sich die Halle im Winter als ungeeignet, weil das Heizen zu teuer ist. (dpa/bb)

zur Startseite