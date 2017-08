Aus dem Gerichtssaal Rot oder Braun? Ein 20-jähriger Meißner soll nach einem Unfall abgehauen sein. Dabei sei er gar nicht am Unfallort gewesen, sagt er.

Ist der Golf nun Rot oder Braun? Zur Farbe des Wagens gab es verschiedenen Angaben. Fest steht nur, der Unfallverursacher fuhr einen dunklen Golf 3. Doch reicht das für eine Verurteilung? © Jürgen Müller

Das ist schon ein Phänomen: Fast immer sitzen völlig Unschuldige vor dem Meißner Amtsgericht. Sagen sie jedenfalls. So ist das auch diesmal bei einem 20-jährigen Meißner. Ihm wird Fahrerflucht vorgeworfen. Er soll einen Auffahrunfall verursacht haben und dann abgehauen sein. Das könne gar nicht sein, so der Angeklagte. Er sei an diesem Tag gar nicht am Unfallort gewesen, sagt er.

Möglicherweise habe er zu Hause gesessen und gelernt, so genau wisse er das nicht mehr. Nun ist es verständlich, dass ihm nicht mehr erinnerlich ist, was er an jenem. April vorigen Jahres gegen 17 Uhr getan hat. Erstaunlich ist aber, dass er genau wissen will, was er an jenem Tag nicht getan hat. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls war er mit seinem VW Golf 3 in Meißen unterwegs. An der Kreuzung Großenhainer Straße/Rosa-Luxemburg-Straße soll er auf ein stehendes Auto aufgefahren sein. An diesem entstand ein Schaden von über 1 000 Euro. Doch statt anzuhalten, sei er abgehauen, so der Vorwurf.

Die Geschädigte, eine 69 Jahre alte Frau aus Dahlen, kann sich an den Unfall noch genau erinnern. Sie wollte nach rechts in Richtung Elbtalbrücke abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie los. Weil aber Rettungs- und Notarztwagen entgegenkamen, musste sie anhalten. In dem Moment krachte es. „Ich bin ausgestiegen, wollte mit dem Fahrer sprechen. Doch der fuhr noch einmal gegen mein Auto, wobei der größere Schaden entstand, und haute dann einfach ab“, sagt die Frau. Auf ihrem Schaden ist sie bis heute sitzengeblieben.

Nein, den Fahrer habe sie nicht erkannt, es sei aber ein jüngerer Mann gewesen, der allein im Auto saß. Es sei ein dunkler Golf 3 gewesen, keinesfalls aber rot. Das Auto des Angeklagten ist aber rot. Allerdings ist es ein sehr dunkles Rot, das eher in Rotbraun geht. Als die Frau ein Foto des Autos sieht, ist sie sich ziemlich sicher. „Ja, das könnte es gewesen sein. Rot ist das für mich nicht“, sagt sie. Außerdem hat sie sich Teile des Kennzeichens gemerkt.

Eine Meißner Nummer und hinten eine dreistellige „Schnapszahl“. Das bestätigt auch eine andere Zeugin. Sie spricht von einem weinroten Golf 3. Und noch etwas ist ihr aufgefallen. „Das Auto war tiefergelegt, getunt und sehr laut“. Genau das hatte auch der Angeklagte gleich zu Beginn zu Protokoll gegeben. Durch den Sportauspuff sei das Auto sehr laut. Anhand der Angaben hat die Polizei das Auto und dessen Halter ausfindig gemacht. Es ist der einzige im Landkreis Meißen zugelassene Golf 3 mit jener „Schnapszahl“.

Auch eine andere, unbeteiligte Zeugin hat den Golf und das Kennzeichen erkannt. Dennoch bleibt der Angeklagte dabei: Er war es nicht. Sein Auto habe zahlreiche Kratzer und andere Gebrauchsspuren. Die seien aber nicht auf einen Unfall zurückzuführen. Den Scheinwerfer habe er zwar gewechselt, das habe aber nichts mit einem Unfall zu tun gehabt, so der Altenpfleger. Den Golf habe er kurz nach seinem 18. Geburtstag bekommen, den Führerschein schon mit 17 gemacht. Den Führerschein darf er behalten, obwohl der in der Regel bei Unfallflucht eingezogen wird. Das Gericht glaubt ihm aber nicht, dass er nicht gefahren sei. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Er wird zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt.

zur Startseite