Rot nach Videobeweis Freiburgs Yoric Ravet muss nach einem Foul am Dortmunder Kapitän vom Platz. Dabei hatte er zunächst nur Gelb gesehen.

Yoric Ravet kann es nicht fassen: Der 27 Jahre alte Freiburger sieht Rot. © dpa

Für Christian Streich war die Sache klar. „Ich habe die Szene gesehen. Die Rote Karte war in Ordnung“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg über den Platzverweis seines Spielers Yoric Ravet beim 0:0 gegen Borussia Dortmund. Schiedsrichter Benjamin Cortus war sich da zunächst nicht so sicher.

Der Unparteiische zückte nach Ravets rüdem Foul an BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, der dabei einen Teilriss eines Bandes im rechten Sprunggelenk erlitt und sechs Wochen ausfällt, die Gelbe Karte. Erst nach Absprache mit dem Videoassistenten in Köln revidierte er seine Entscheidung und zückte in der 29. Minute glatt Rot. „Es war kein rücksichtsloses, sondern ein gesundheitsgefährdendes Foul“, so Cortus.

Freiburg akzeptierte die Entscheidung. „Der Videobeweis wurde eingeführt, damit es gerechter wird. Und ich gehe davon aus, dass es so auch gerechter ist“, sagte Streich, der mit dem SC in den bisherigen drei Bundesligaspielen schon zweimal betroffen war. Beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt war ein Tor des SC wegen einer Abseitsstellung nachträglich nicht anerkannt worden. „Beide Situationen wurden richtig beurteilt“, sagte Streich und betonte: „Ein Jahr abwarten, draufschauen und dann entscheiden“, ob die neue Technik hilft oder nicht. „Das Spiel ist anders. Nicht besser oder schlechter, anders“, sagte der Coach: „Ich gehe davon aus, dass so weniger falsche Entscheidungen getroffen werden.“

Auf Dortmunder Seite war man angesichts der erneuten Verletzung von Kapitän Schmelzer dennoch ungehalten. „Das ist das Problem, wenn man als Schiedsrichter nicht früh genug ein Zeichen setzt und mal die Gelbe Karte zückt. Dann passiert sowas wie dieses Foul, und einer von uns ist wieder verletzt“, schimpfte Gonzalo Castro über den nicht immer souverän wirkenden Cortus.

Bei einer unglücklichen Entscheidung des Referees konnte der Video-Assistent allerdings nicht helfen. Nach 80 Minuten landete der Ball im Netz von SC-Keeper Alexander Schwolow – doch der Treffer zählte nicht, weil der Schiedsrichter unmittelbar zuvor wegen eines vermeintlichen Foulspiels an BVB-Verteidiger Sokratis abgepfiffen hatte.

Die Laune nach dem ersten Punktverlust der Saison war entsprechend schlecht. „Wir sind enttäuscht. Dortmund muss in Freiburg gewinnen. Wenn man eine Stunde mit einem Mann mehr spielt, ist Zeit genug, ein Tor zu schießen. Das war zu wenig“, sagte Trainer Peter Bosz. (sid, mit dpa)

