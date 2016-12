Rot-Fahrerin verletzt Kind in Zittau schwer

Offenbar übersah die 78-jährige Mercedesfahrerin eine rote Ampel. © Fotolia

Zittau. Am Fußgängerüberweg am Zittauer Bahnhof wurde am Sonntagabend ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein grauer Mercedes A-Klasse die Eisenbahnstraße in Richtung Arndtstraße.

Dabei übersah die 78-jährige Fahrerin offenbar eine rote Ampel. Sie stieß mit dem Kind zusammen, das dabei war, die Straße zu überqueren. Zeugenaussagen bestätigten das grüne Lichtzeichen für Fußgänger zum Zeitpunkt des Unfalls. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (szo)

zur Startseite