Rostiger Mast verhindert neues Grün Der Denkmalschutz will, dass ein früherer Oberleitungsmast der Straßenbahn am Demianiplatz in Görlitz stehen bleibt. Eigentlich sollte dort ein Baum gepflanzt werden.

Das war einmal ein Oberleitungsmast der Straßenbahn. Weil die Denkmalpflege will, dass er genau an dieser Stelle stehen bleibt, kann hier kein Baum gepflanzt werden. © Privat

Anwohner Horst Maier* ist fassungslos. „In allen Plänen steht, dass wir am Demianiplatz vier neue Bäume bekommen“, sagt er. Von den Bauarbeitern hat er jetzt erfahren, dass es nur drei werden. Anstelle des vierten solle auf Wunsch der Denkmalpflege ein gusseiserner Mast erhalten bleiben. „Das Ding rostet seit Ewigkeiten vor sich hin“, berichtet Maier. Und zu den geplanten modernen Lampen passe es auch nicht. Man könne doch nicht immer zurück- schauen, sondern sollte nach vorn blicken: „Ladestationen für E-Autos sind nicht geplant, die wären heutzutage viel sinnvoller als dieser alte Mast“, schimpft Maier.

Für den Denkmalschutz zuständig sind am Demianiplatz zwei Behörden: Das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden und die Untere Denkmalschutzbehörde in Görlitz. Auf SZ-Anfrage bestätigen beide fast wortgleich, dass die Schilderung des Anwohners zutreffend ist. „Bei dem Mast handelt es sich um einen Oberleitungsmast der ersten Generation der elektrischen Straßenbahn mit Baujahr 1897“, sagt Michael Streetz vom Landesamt. Der Mast habe vermutlich deshalb überlebt, weil er später, nach Aufgabe der Strecke, zum Leuchtenmast umgerüstet wurde und fortan diesem Zweck diente: „Wie lange er diese Funktion besaß, ist nicht bekannt.“ Der Mast soll nach Festlegung beider Denkmalbehörden an Ort und Stelle bleiben, „weil er der Frühphase der Elektrifizierung der Görlitzer Straßenbahn entstammt und mit seinem Standort eine bereits nach dem Ersten Weltkrieg aufgegebene ursprüngliche Streckenführung dokumentiert“. Zu seinen Gunsten werde auf die Pflanzung eines Baumes verzichtet, so Streetz.

Links zum Thema Kommentar: Der Mast gehört ins Museum

Nach Aussage beider Behörden ist die Sache endgültig. Es gebe keinen weiteren Gesprächsbedarf, sagt die Görlitzer Rathaussprecherin Sylvia Otto. Nur über Konservierungsmaßnahmen zum Erhalt des Mastes müsse noch gesprochen werden. Er sollte konserviert werden, damit er nicht verfällt. „Dazu dürften mindestens Korrosionsschutzmaßnahmen notwendig sein, die in aller Regel mit einem Farbanstrich abgeschlossen werden“, sagt Sylvia Otto. Das Landesamt hat inzwischen ermittelt, dass der Mast einst hellgrau war. Dafür, dass er das wieder wird, sind die Stadtwerke verantwortlich: Ihnen gehört der Mast. Stadtwerke-Sprecher Sascha Caron bestätigt die Eigentumsverhältnisse, doch er sagt: „Laut heutigem Stand sind keine Arbeiten an dem Mast vorgesehen.“ Er bleibt also erst einmal rostig. Die Anwohner wurden nach Rathausangaben nicht informiert, dass der Mast stehen bleibt und ein Baum weniger gepflanzt wird, schließlich komme es weder zu Nutzungseinschränkungen noch zu Kostenerhöhungen. Horst Maier ist trotzdem sauer: „Für mich ist das völlig unverständlich.“

* ... Name geändert

zur Startseite